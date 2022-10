Des produits populaires tremblent: comment le nutri-score va changer en 2023

Des KitKats et du café nettement plus chers font gagner plus d'argent à Nestlé: "C'est une situation que personne ne voulait"

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé a publié mercredi des ventes en hausse de 9,2% sur neuf mois, à 69,1 milliards de francs suisses (70,5 milliards d'euros) sur fond de nette augmentation des prix pour compenser l'inflation des coûts. Les barres chocolatées KitKat, le café Nescafé, Stabucks ou Nespresso et les aliments pour animaux de compagnie Purina, parmi d'autres produits, sont en effet devenus nettement plus chers au supermarché, ce qui rapporte beaucoup plus à Nestlé.