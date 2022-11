Comment économiser de l’électricité grâce à vos plaques de cuisson

Alors que le prix des factures d’énergie augmente et que l’hiver approche, les Belges cherchent à économiser le plus possible. Dans cette situation, et même si le gouvernement fédéral a mis en place des mesures pour aider les ménages, tous les conseils sont bons pour économiser un minimum d’énergie.

Étant donné que les appareils électriques sont énergivores, on peut par exemple les mettre en veille ou, au mieux, les débrancher lorsqu’ils sont inutilisés. Mais en cuisine, il est également possible de faire des économies tout en poursuivant la préparation d’un repas. En effet, si vous disposez de plaques de cuisson électriques ou vitrocéramiques, voici une astuce qui vous permettra de diminuer quelque peu votre consommation en électricité lorsque vous cuisinez.

Si ces plaques de cuisson mettent plus de temps à s’allumer, elles restent cependant chaudes quelques minutes une fois éteintes. Le fournisseur d’électricité français EDF préconise donc de couper la taque cinq ou dix minutes avant la fin de la cuisson recommandée dans votre recette. Comme la plaque continue à émettre de la chaleur dans les minutes qui suivent, la cuisson de vos ingrédients se poursuivra. Vous ne gaspillerez pas de l’énergie, et vos plaques resteront allumées moins longtemps !

Malheureusement, pour les consommateurs qui possèdent des plaques de cuisson à induction, l’astuce ne fonctionne pas puisque ces dernières ne chauffent plus une fois éteintes.