Quand la mitraillette flingue le budget : "le prix de tous les composants a explosé, on devrait la vendre à plus de 10€"

Dans les grandes surfaces comme dans les restaurants, on s’étonne parfois de voir certains produits augmenter. Si cela paraît logique pour certains, on se dit parfois que la crise a bon dos. Mais quand le prix de l’énergie augmente, les répercussions sont nombreuses et touchent tous les produits (ou presque) par effet boule de neige. Nous avons pris l’exemple d’un produit bien de chez nous pour l’expliquer : la mitraillette. Appelée aussi "routier" dans certaines régions, on y trouve du pain, de la sauce, des frites ou encore de la viande. Une série de produits touchés directement ou indirectement par la hausse des prix. Prenons d’abord quelques...