Le bio trinque à cause de la crise: jusqu’à 40% de chiffre d’affaires en moins pour certains magasins!

Produits locaux et bio avaient le vent en poupe ces dernières années. Une croissance à deux chiffres même pour certains et un réel coup d’accélérateur donné durant le confinement. Mais ces bonnes habitudes ont vite été délaissées par le consommateur. Depuis un an, les ventes sont en chute libre. Selon les chiffres de BioWallonie, le Belge a dépensé 890 millions...