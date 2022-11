Bientôt un "NutriScore" pour les vêtements

Le NutriScore est aujourd'hui une norme bien connue des consommateurs qui, grâce à un étiquetage clair (notation de A à E), peuvent opter pour une alimentation plus saine. Chez Delhaize, grâce au programme SuperPlus, les détenteurs de la carte de fidélité peuvent même obtenir des réductions supplémentaires en optant pour les produits au NutriScore A et B. Mais il n'y a pas qu'en matière d'alimentation que les consommateurs souhaitent faire un choix éclairé. L'environnement prend une part de plus en plus importante dans le processus de décision. Les marques l'ont bien compris et communiquent de plus en plus souvent sur le caractère durable ou écologique de leurs produits.

En France, le Secrétaire d'Etat Bruno Poiron avait d'ailleurs convoqué les acteurs majeurs de l'industrie textile, en février dernier, pour lancer les travaux sur un affichage environnemental sur les produits du textile. Cette mesure vient de la loi anti-gaspillage définitivement adoptée par le Parlement le 30 janvier dernier et dont l’obligation d’un "affichage environnemental et social" avait été votée, à l’encontre de la volonté du gouvernement, mi-décembre 2019. Les députés avaient adopté cet amendement par 34 voix contre 32, rendant obligatoire l’affichage pour les industriels de l’habillement mettant sur le marché plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an.

Il n'est donc guère étonnant de voir les marques prendre les devants. En France, toujours, 13 marques d'envergure se sont réunies en vue de développer ce "NutriScore" textile. Une nécessité lorsque l'on sait que la fabrication d’un seul jean nécessite l’équivalent de 9000 litres d’eau, soit 285 douches. L'industrie textile émet, aussi, chaque année, pour la production de vêtements et de chaussures, jusqu’à quatre milliards de tonnes de CO2, ce qui en fait l'une des plus polluantes au monde.

Dans une tribune publiée sur le site de Ouest-France, Christophe Béchu et Bérangère Couillard, respectivement ministre de la Transition écologique et secrétaire d'État chargée de l'Écologie, présentent la stratégie du gouvernement pour rendre la mode "plus durable". L'objectif est "qu'un vêtement sur deux" soit recyclé ou réutilisé d'ici 2027. Aujourd'hui, c'est "moins d'un vêtement sur dix", précisent-ils. Et pour y parvenir, l'arme numéro 1 sera l'instauration d'un "Eco-Score" sur les vêtements d'ici la fin 2023.