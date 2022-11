Testé pour vous: le nouvel aspirateur balai de Rowenta

Passer l'aspirateur, un geste quotidien pour de nombreuses personnes. Mais quoi de plus énervant qu'un aspirateur qu'il faut passer et repasser au même endroit pour déloger la crasse, les poils d'animaux ou autres miettes qui s'incrustent dans le tapis. Ou de s'emmêler les pinceaux avec le fil de l'aspirateur traîneau qu'on balade à travers la maison. Opter pour un aspirateur sans fil est une option, mais est-ce suffisant pour un nettoyage en profondeur ou un gadget de plus pour une utilisation occasionnelle? Nous avons fait le test avec le nouvel aspirateur balai de Rowenta, X-Force Flex 9.60.

Premier constat: sa légèreté (à peine plus d'un kilo) en fait un atout. Son balai est aussi suffisant long pour éviter de se courber et se casser le dos. Gros plus: un balai flexible qui permet lui aussi de passer l'aspirateur sous les meubles sans avoir à se pencher jusqu'au ras du sol. Sans oublier un éclairage led qui, s'il pourrait passer pour un gadget, révèle toute son utilité dans les coins les plus sombres ou sous les meubles, afin de déloger la moindre poussière

Mais un appareil aussi léger et maniable est-il réellement efficace? On a été agréablement surpris et son système intelligent d'adaptation de la puissance en fonction du type de sol se révèle plutôt efficace. Sans grande puissance d'aspiration allant jusqu'à 100 Airs Watts le rend efficace sur tous types de sols, y compris les tapis où l'on avait parfois du mal à déloger la poussière avec notre vieil appareil. Sa batterie est aussi puissante qu'un moteur alimenté par câble et permet aisément de passer l'aspirateur dans la maison avec une autonomie de 45 minutes environ.

Enfin, on apprécie aussi son écran digital qui permet de gérer la puissance, indique le niveau de batterie et avertit même l'utilisateur lorsqu'il faut nettoyer le filtre. Petit plus pour les personnes souffrant d'allergies: son système de filtration avancé capture 99,9% des poussières fines, des allergènes et des acariens, rendant la maison plus saine.

Vendu au prix de 249 €, c'est assurément un allié du ménage offrant un excellent rapport qualité-prix.