Supermarchés : self-scans, programme de fidélité, promos, tout est bon pour économiser de l’argent

Les clients sont plus que jamais à la recherche de bons plans, mais aussi d’outils pour surveiller leurs dépenses.

Les prix ne cessent d’augmenter dans les rayons des supermarchés ces derniers mois, et ce, même si on a l’impression qu’il n’y a jamais eu autant de promos. La faute à une inflation record créée par la guerre en Ukraine et la hausse spectaculaire des prix de l’énergie. Face à cela,...