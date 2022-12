Wecandoo est une plateforme qui regroupe de nombreux artisans bruxellois (pour l’instant) : on peut y réserver un atelier pour approcher de plus près le savoir-faire d’un ébéniste, bijoutier, céramiste, maroquinier… Et l’on repart avec sa propre confection : sac, savon, pot… 210 ateliers sont ouverts. 85 €.

L’imprimante woooh

Une imprimante pour smartphone qui permet de transformer en impressions physiques les captures digitales ! Toute nouvelle, la Square Link d’Instax offre des photos 1,5 fois plus grandes que les Instax Mini et permet d’ajouter des effets spéciaux, du texte, des images, des couleurs de fond, du dessin et des animations grâce à un QR-code sur la photo. 129,99 €.

Parfum sur-mesure

On offre le must : une plongée dans l’univers et l’expertise de Senteurs d’ailleurs, qui propose une expérience online qui se rapproche le plus d’une visite en boutique, en l’occurrence un service de réalisation de boîtes d’échantillons exclusivement réservé à l’e-shop. Box découverte, 25 €.

Chaleureux Stoov

Grâce à la technologie infrarouge mise au point par la marque hollandaise Stoov, ses coussins, couvertures et bouillottes s’auto-chauffent jusqu’à 42 °C, et ce, pendant six heures ! En plus, c’est design. On ne pourra plus s’en passer. Coussin Ploov, àpd 99,95 €.