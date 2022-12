Hausse des prix de l'énergie: faut-il allumer ses guirlandes de Noël ? Voici combien ça vous coûte

Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui adorent décorer leur maison pour Noël : allumer ses guirlandes ne coûte que quelques centimes, même avec la hausse des prix. C’est la chaîne de magasins Oh’Green qui l’affirme sur son site internet, cela coûte “moins de 1€ pour 30 jours d’illumination, 8 heures par jour”. On a d’abord pensé à une erreur de calcul, mais tout est bien juste puisque ce calcul est basé sur un tarif de 0,90€ du kWh. Si on se base sur les derniers tarifs officiels en vigueur en Belgique, on est même pour le moment entre 24 et 62 centimes en fonction du contrat choisi.