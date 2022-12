Le consommateur belge floué: l’alcool jusqu’à deux fois plus cher en Belgique par rapport aux pays voisins !

À deux semaines des réveillons, les préparatifs vont bon train. Mais en ces temps de crise, le consommateur y regarde à deux fois avant de faire ses emplettes. Plus que jamais, l’attrait des supermarchés français et luxembourgeois pèse dans la balance. En matière d’alcool, franchir la frontière reste d’ailleurs une affaire très rentable. Malgré l’explosion des coûts des carburants, effectuer le trajet permet de faire de belles économies. Avec une différence de 10 cents au litre à la pompe au Grand-Duché du Luxembourg par rapport à la Belgique (1,628 € le litre de diesel chez nos voisins contre 1,737 € en Belgique), faire le plein (50 litres) ne servira pas à rentabiliser le trajet (gain de 5 €). Mais un détour par le rayon vins et spiritueux vaut, lui, largement le déplacement. Sur certaines bouteilles, le prix varie du simple au double. C’est notamment le cas du Freixenet...