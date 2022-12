Les produits "blancs" valent le coup: les marques distributeurs… meilleures que les marques nationales (et évidemment moins chères)

"Sur base de ses analyses de prix en supermarchés, Testachats estime qu'en optant pour les marques distributeur (soit les marques portant le nom de l'enseigne qui se situent entre les premiers prix et les marques (inter) nationales) au lieu des produits de marques (inter) nationales, les consommateurs peuvent économiser en moyenne 51 %. Ainsi, l'économie réalisée en achetant un produit de marque distributeur est à peu près équivalente à une promotion gratuite 1+1 d'une marque (inter) nationale bien connue. Chez Aldi et Lidl, les consommateurs économiseront 65 et 66 % en achetant leurs produits plutôt que des marques (inter) nationales (dans d'autres supermarchés)", indique l'association de défense des consommateurs.

Cette dernière a aussi testé de nombreux produits au cours des cinq dernières années. Pas moins de 92 tests (38 en alimentation, 30 produits d'hygiène et 24 produits d'entretien) et un total de 1 534 produits (731 alimentaires, 427 hygiène et 376 entretien). Conclusion ? "Il ressort de cette analyse que la qualité de produits de marque distributeur (68/100) est supérieure à celle des produits de marque (inter) nationales (62/100)."

Les langes Carrefour, meilleurs que les Pampers

Parmi les produits testés, les langes de la marque Carrefour ont obtenu les meilleurs résultats aux derniers tests de l’organisation et sont presque trois fois moins chers (0,14 € par lange contre 0,42 €) que les seconds au classement, soit ceux de la marque Pampers. En ce qui concerne la mozzarella, c’est Colruyt qui l’emporte avec sa mozzarella di buffala, obtenant une note de 81/100 alors qu’elle s’affiche à moitié prix par rapport à son équivalent de la marque Galbani. La marque italienne est aussi battue au test de la mozzarella au lait de vache, Lidl obtenant un score de 79/100 contre 58/100 pour Galbani. Le tout avec un produit vendu à 0,79 € chez le smart discounter contre 1,19 € pour Galbani.