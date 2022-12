Vous ne savez pas quoi offrir à vos proches? Voici les cadeaux qui font mouche pour ceux qui sont difficiles à gâter

Si Sarenza et Asos visent davantage les tenues de fête, Boohoo lance déjà les promos sur les indispensables de l’hiver avec -50 %. Veepee, site de ventes éphémères (inscriptions obligatoires) a les offres les plus diversifiées avec des coffrets parfums, des cadeaux vins et cafés… Best Secret est sous-titré "le secret le mieux gardé du monde de la mode" et effectivement, il faut trouver un code pour s’y affilier (facile). Ensuite, les bonnes affaires de 4 500 marques premium s’offrent avec des pourcentages au-delà de 30 % (jusqu’à -91 % sur des produits cosmétiques de luxe). Le tout sur des produits de saison actuels. Exemples : des mules Ugg à 49,99 € au lieu de 129,95 € ou encore un sac Michael Kors à 185 € au lieu de 395…