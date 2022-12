En 2020 déjà, 22 % de ceux qui en ont reçu étaient déçus après les avoir déballés, estime le site de vente 2ememain.be. Pour 11,1 %, il y en avait même plus d’un cadeau ! Les francophones (25,9 %) sont davantage moins satisfaits que les Flamands (17,7 %) à ne pas apprécier les cadeaux qu’ils ont reçus. Cette année, Rakuten France, quant à lui, fait remarquer que le nombre d’annonces a augmenté de 8 % par rapport à 2021.

Se débarrasser d’un cadeau dont on ne veut pas n’est pas si simple. Certains peuvent être remboursés ou échangés en magasin mais pas tous. Un échange qui requiert généralement un ticket de caisse, mais si vous ne l’avez pas Test-Achats précise que “toute autre preuve de paiement” peut faire l’affaire, “tel un extrait de compte de la carte bancaire que l’on a utilisée pour cet achat, ou encore un enregistrement sur la carte de fidélité de ce magasin”. Toujours bon à savoir ! À noter que la plupart des cadeaux achetés sur le web ne peuvent être renvoyés que dans une période de 14 jours après réception de la commande et non à la réception du cadeau sous le sapin.

Si vous ne pouvez pas retourner le cadeau au magasin, vous pouvez toujours le revendre et en obtenir quelque chose. Les sites de reventes tels que eBay, Rakuten, 2ememain.be ou encore StockX sont là pour ça. D’autres préféreront se rendre vers des sites plus spécialisés comme Vinted ou sur Facebook Marketplace. Tout ce dont vous avez besoin est une bonne photo montrant que le produit est nouveau et le tour est joué.

Deux autres moyens, plus écologiques, existent également : le don et le troc. Pour ce faire, il existe diverses applications comme Merciki ou Troc-Cadeaux qui permettent de mettre en relation des personnes qui s’échangent directement leurs biens ou services. Évidemment, il est toujours possible de faire don de son cadeau à une connaissance mais pas que. En effet, on n’y pense un peu moins mais il est également conseillé de l’offrir à une association.