De nouvelles promotions arrivent et peuvent compléter celles sur les invendus de Noël.

Les promotions ne sont pas finies pour les fêtes : ce qui vous attend avant le Nouvel an

Cette année plus que jamais, les grandes enseignes jouent sur les prix pour attirer les clients avides de fêtes pétillantes et au budget limité. C’était déjà le cas pour Noël, et ce sera encore le cas pour la saint Sylvestre. Les derniers folders de l’année vont sortir cette semaine, avec quelques belles promos à la clé. Chez Lidl, la liste est assez alléchante, avec 25 % de remise sur...