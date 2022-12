Profiter de promos pour stocker des aliments, c’est bien, mais on n’utilise pas son congélateur n’importe comment: les règles à respecter

Mais veillez bien à consulter les étiquettes avant de vous ruer sur un stock alléchant. Ainsi, au rayon poissonnerie, inutile de dire que si vous tombez sur une bourriche d’huîtres à-50 %, il vous faudra la consommer sans plus attendre. L’huître est en effet un mollusque qui se consomme vivant et ne supporte pas un passage au congélateur. Pareil pour ces crevettes crues. Il s’agit en effet d’un produit décongelé, qui ne peut dès lors en aucun cas être remis au congel ! Si vous êtes amateurs de viandes (rouges en particulier), sachez aussi que la saveur d’un morceau bien saignant est altérée par un passage à -18 degrés, même si votre produit reste parfaitement comestible. Enfin, même si les pâtisseries sont fraîches, leur tenue n’est absolument pas garantie non plus en cas de congélation…

Il faut aussi penser à la durée de conservation. Car si on pourrait penser que la glace protège indéfiniment les aliments, ce n’est pas le cas. Ainsi, les morceaux de viande crue, entière ou découpée peuvent tenir 15 à 18 mois. Pour les viandes hachées et cuites, cela tombe à 2 à 3 mois maximum. Même chose pour les poissons, si on peut attendre 24 mois pour un poisson de mer ou d’élevage, il ne faut pas dépasser 6 mois pour les poissons maigres ou gras. Pour les plats préparés, les industriels peuvent rester congelés jusqu’à 2 ans, tandis que les plats maison ne pourront tenir que 3 à 4 mois. Enfin, les glaces et sorbets sont faits pour tenir longtemps dans le congel : au moins 24 mois.

