La bière a plus que jamais la cote, y compris à la table des fêtes : même la CaraPils a droit à son livre de recettes !

La bière s’est peu à peu imposée à table ces dernières années. Elle n’est plus cette simple pils descendue au zinc des bistros. Dans l’Horeca, on la retrouve désormais à la carte, rivalisant avec le vin. Certains restaurateurs n’hésitent plus non plus à proposer un accord mets-bières tout au long du repas. Dans la grande distribution, on en retrouve aussi une impressionnante variété. Chez Colruyt, on recense ainsi plus de 300 références. “L’assortiment est principalement composé de bières belges....

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous