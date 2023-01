Ce geste crucial pour notre santé, que deux tiers des Belges ne font pourtant pas assez

”Au travers de cette campagne, nous surfons clairement sur les bonnes résolutions de la nouvelle année afin de convaincre les Belges à boire plus d’eau, dans le cadre d’un mode de vie équilibré. Placeb’eau est un incitant à s’hydrater mieux et plus souvent. Tout comme, par exemple, les applications sur smartphones et montres connectées qui incitent à pratiquer une activité physique régulière. Grâce à cette pilule – placebo – dont l’unique objectif est bien d’augmenter le niveau d’hydratation, en rappelant à l’utilisateur de boire régulièrement un verre d’eau”, explique Bart Peeters, General Manager Benelux et France chez Spadel.

Des effets secondaires uniquement positifs

Placeb’eau fait volontairement référence à la médication, dont les Belges sont particulièrement fervents. Boire de l’eau contribue au maintien en bonne santé, en favorisant, entre autres, la digestion, le maintien des fonctions physiques et cognitives normales, la régulation de la température corporelle et le fonctionnement du foie.

SPA veut jouer la carte du positivisme, en mettant en avant les avantages liés à une consommation suffisante d’eau au quotidien. “Cette initiative 'Mieux boire' est menée dans le cadre de la mission 'Mieux boire. Mieux vivre' de SPA. Car vivre mieux passe non seulement par une alimentation équilibrée et la pratique d’une activité physique régulière, mais également par une hydratation suffisante, pure et naturelle. “conclut Bart Peeters.