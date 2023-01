Les tests ont lieu au Corporate Village de Zaventem. La cartographie des lieux a été finalisée, les tests sont actuellement réalisés et auront lieu jusqu’à la fin du printemps. Ce parc de bureaux s’étend sur une superficie de 60 000 m² et se compose de six bâtiments regroupant une dizaine d’entreprises où travaillent 9 000 employés au total. Dans un premier temps, un panel composé de 20 testeurs volontaires va être créé afin de réaliser cette phase de tests. Les robots livreront ensuite tout le Corporate Village.

En pratique, les employés du Corporate Village auront accès à 500 références en vente au Carrefour situé au cœur du parc de bureaux. L’assortiment a été pensé sur mesure : des fruits frais coupés et des viennoiseries pour le petit déjeuner, des salades, des plats préparés sains et des sandwichs frais du jour préparés dans un atelier sur place pour le lunch à midi, ainsi que des snackings sains ou plaisir pour l’après-midi. Sans oublier les essentiels pour des courses en fin de journée.

Un service de livraison 100 % autonome pour 0 émission de CO2

Destiné à des zones en centre-ville, ce service visera dans un premier temps à être disponible dans de grandes villes telles que Bruxelles, Anvers, Liège ou Gand. Le robot sera également une révolution pour les petites ou moyennes villes non desservies aujourd'hui. La livraison par robot autonome représente une opportunité pour ces zones. Delivers.AI combine l'expérience en vision par ordinateur et en robotique et a créé un robot autonome qui n'émet pas de CO2. Équipé de huit caméras et de capteurs qui ont préalablement cartographié sa zone de déplacement, il se déplace sans risque, évite les obstacles et est ultra-visible grâce à de multiples voyants lumineux. La phase de tests, si succès, sera suivie d'un pilote dans un hyper-centre.