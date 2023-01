Chandeleur : Toutes les manières de savourer la fête des crêpes : crêpières, recettes, accessoires et traditions au menu !

Une crêpière traditionnelle : à l’huile de coude !

Faire sauter les crêpes est tout un art, mais surtout une tradition ! Ferez-vous tourner la première crêpe de la main droite avec une pièce dans la main gauche ? Placerez-vous cette même première crêpe en haut d’une armoire pour assurer bonheur et prospérité à votre foyer pour toute l’année ? En tout cas, avec une poêle à crêpes “manuelle”, vous ne pouvez pas vous y tromper !

©Fnac

La poêle manuelle classique : une crêpière Tefal

Pour retourner les crêpes facilement, une poêle en tefal est parfaite, puisqu’elle n’adhère pas.

Un crêpe-party pour fêter tous et toutes ensemble

Une crêpe à la fois, c’est bien, mais c’est long ! Et puis, le temps d’attendre que chacun et chacune ait la sienne, les premières sont froides ! Si vous êtes plus que deux, investir dans une crêpe-party est presque une nécessité. Cet appareil à crêpes est LE classique pour faire des crêpes en famille ou entre amis.

©Fnac

Une crep’party familiale ou amicale

Elle a un prix abordable (94,99€), elle est garantie deux ans et elle permet de faire 6 crêpes en un clin d’œil !

Une crêpière comme au marché de Noël

Ça ne vous rappelle pas des doux souvenirs du marché de Noël ou votre dernier repas dans une crêperie bretonne ? La crêpière de forme ronde sur laquelle le cuisinier ou la cuisinière verse une louche de pâte, puis l’étale avec sa palette ? Et si vous vous en offriez une ?

©Fnac

La crêpière d’extra-qualité

Cette crêpière d’un autre budget (298,79€) est destinée aux personnes vraiment passionnées de cuisine, qui ont besoin d’appareils dignes des meilleures crêperies bretonnes.

©Fnac

La crêpière au meilleur rapport qualité/prix

En version plus abordable, la crêpière électrique de Tefal (89,95€). La plaque de cuisson peut même être mise au lave-vaisselle. Pour les amatrices et amateurs de crêpes qui préfèrent la simplicité.

Le mix des deux : une crêpière parfaite

Le meilleur rapport qualité/prix pour avoir un crêpe-party et une crêpière à la fois ? Les appareils deux-en-un ! Ce sont en tout cas nos préférés. Impeccable tant pour une chandeleur à plusieurs que pour un brunch crêpe en amoureux !

©Fnac

Crêpière deux-en-un Lagrange

Cette crêpière électrique permet de faire une grande crêpe à la fois ou de faire 7 mini-crêpes. De plus, elle comporte tous les accessoires nécessaires pour que vos crêpes soient parfaitement réussies et, bonus, elle est de fabrication française.

L’accessoire inattendu : le sac à crêpes !

Vous n’aviez jamais entendu parler de “sac à crêpes” ? Nous non plus, mais depuis qu’on sait que ça existe, on rêve d’en avoir un ! Le sac à crêpes sert à transporter vos crêpes de la chandeleur sans devoir vous encombrer d’un gros Tupperware et/ou à les réchauffer au micro-ondes sans qu’elles ne dessèchent !

©Fnac

L’accessoire fun de la Chandeleur

Dans le sac, vous retrouverez des petites surprises : un livre avec 20 recettes de crêpes, une spatule et un râteau !

La chandeleur : une fête pour les enfants

Vous avez envie de faire de ce 2 février un jour spécial pour vos enfants ? Voici quelques idées pour les faire participer à la fête ! Vous pouvez lire une histoire qui parle de crêpes ou de Chandeleur pour aller les coucher le soir ou comme activité avant le souper. S’ils sont encore trop jeunes pour les faire participer à la cuisson même des crêpes, vous pouvez les impliquer dans la confection de la pâte (par exemple, quand il faut verser le lait dans la farine). Autres possibilités : leur laisser faire leur propre Chandeleur avec des jouets. Petite poêle, fausses crêpes, ustensiles de cuisine en plastique. Votre enfant sera ravi de faire comme papa ou comme maman !

©Fnac

Un livre pour enfants

Ce livre raconte une belle histoire d’amitié et d’entraide, lors d’une grande fête remplie de bonnes crêpes ! Elle est destinée aux enfants de plus de trois ans.

©Fnac

La pâte à modeler “crêpe”

Et pour faire comme maman ou papa, même si on est trop petit ou petite pour jouer avec la poêle chaude, on le fait avec de la plasticine ! Avec sa petite poêle, votre enfant est prêt à prendre son rôle de cuisinier en main !

Avec ces accessoires et crêpières, vous êtes parés pour une Chandeleur réussie ! Il ne vous reste plus qu’à sortir vos œufs, farine, lait et beurre ; faire votre pâte à crêpe et étrenner votre belle crêpière toute neuve !

La rédaction de la DH/Les Sports + n’a pas participé à la réalisation de cet article. Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour La DH/Les Sports +. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.