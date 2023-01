1. La crêpière pour 6 : le meilleur rapport qualité/prix

©Amazon

Quoi de plus pratique, convivial et efficace qu’un crêp-party ? 6 délicieuses crêpes, prêtes en même temps ! Chacun gère la sienne, avec sa spatule ! Et comme le revêtement est antiadhésif, pas de risque que la pâte à crêpes ne colle sur l’appareil ! Le prix de cette merveille ? 29,99€ ! Elle a un excellent score de 4,5/5 sur Amazon, c’est d’ailleurs une de ses meilleures ventes : bref, un excellent rapport qualité/prix ! Elle est également disponible sur la Fnac.be, mais a un prix un peu plus élevé.

2. La crêpière à faire de larges crêpes : la plus gourmande

©Amazon

Vous préférez faire de larges crêpes pour les fourrer de bonnes choses : pâte à tartiner au spéculoos, chocolat, bananes, fraises, confiture, etc. pour les crêpes sucrées ou fromage, champignons, légumes grillés, jambon… pour les crêpes salées ? Cette large crêpière à la mode crêperie bretonne à 27,59€ satisfera toutes les gourmandes et les gourmands !

3. La crêpière manuelle : la moins chère

©Amazon

Faire ses crêpes à la main à quelque chose de vintage et de traditionnel ! Avec cette poêle crêpière à 13,59€, vous êtes prêts et prêtes à faire sauter les crêpes : avec une pièce dans la main gauche, comme le veut la tradition ? (Attention, elle ne fonctionne pas pour les plaques à induction !)

Nous vous souhaitons une excellente Chandeleur !

