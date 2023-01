Boulangers, commerçants, restaurateurs et autres indépendants en ont marre des promesses non tenues face à la crise de l’énergie.

La grande déprime des indépendants, durement touchés par la crise: “C’est triste, mais on n’attend plus rien du gouvernement”

Dans quelques semaines, on “fêtera” le troisième anniversaire du premier confinement, et surtout de toutes les mesures qui allaient avec. On se souvient de la fermeture de l’Horeca et de l’ensemble des commerces non alimentaires, notamment. Un premier...