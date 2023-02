C'est reparti pour un tour: la Tournée Minérale fait son retour

”À l’heure où les négociations autour d’un plan alcool digne de ce nom patinent quelque peu, la Tournée Minérale s’annonce au calendrier et vient mettre la question de la consommation d’alcool à l’ordre du jour des Belges”, explique Martin de Duve, directeur d’Univers santé, l’ASBL en charge de la campagne francophone de Tournée Minérale. La consommation excessive d’alcool reste un véritable problème en Belgique et cause des ravages au niveau de la santé. En effet, dépendance, dépression, maladies du foie, cancers comptent parmi les nombreux risques à long terme liés à l’usage nocif d’alcool alors que ce dernier constitue la 2ème cause de mortalité évitable juste derrière le tabac.

"Une consommation raisonnable d'alcool, c'est maximum 10 verres d'alcool par semaine, à répartir sur plusieurs jours et avec des pauses entre les jours de consommation"

Il n’est cependant pas toujours aisé de dire non à un verre d’alcool, surtout en sortie. Cependant, 70 % des participants de l’année dernière ont réalisé le défi strictement (sans boire du tout durant tout le mois) et 82 % comptent à nouveau participer en 2023. Et pour ceux qui craignent de ne pas tenir le coup, Tournée Minérale se montre conciliante, offrant à celui qui va fêter son anniversaire ou est invité à un mariage, par exemple, l’occasion de prendre un joker. “Et, s’en offrir un ou deux c’est mieux que rien ! Après tout, ce challenge c’est le vôtre”, indiquent les responsables de l’action.

Les bonnes raisons de se passer d’alcool ne manquent pas et de nombreuses alternatives (mocktails, bières, vins et autres spiritueux sans alcool) sont désormais disponibles. Et ce ne sont pas des promesses en l’air : une enquête menée par l’UGent suite à la précédente édition a révélé que 9 participants sur 10 ont ressenti au moins un des effets positifs d’un mois sans alcool.