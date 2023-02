Où acheter The Last of Us, le jeu PlayStation mythique à l'origine de la série HBO ?

Où acheter The Last of Us II pour PS4 (deuxième opus) ?

Profitez-en ! Le jeu The Last of Us II est en promotion à -40% sur Amazon et ne coûte que 22,89€, alors que le prix habituel est de 40€ !

Où acheter The Last of Us pour PS4 (premier opus) ?

Il y a plusieurs versions. Si vous voulez jouer à ce premier opus sur PlayStation 4, nous vous conseillons la version remasterisée : si le jeu est à 47€ sur Amazon, il n'est qu'à 20€ sur la Fnac !

Où acheter The Last of Us pour PS5 ?

Vous êtes l'heureux propriétaire d'une PlayStation 5 ? La première partie du jeu est également sortie pour cette console ! Le jeu vidéo semble indisponible dans plusieurs magasins, mais Amazon et Fnac ont encore des stocks ! Ici, c'est Amazon qui propose le meilleur prix, puisque le jeu en français coûte seulement 60€. Le jeu comprend le bonus "Left Behind" qui raconte les événements qui ont chamboulé l'existence d'Ellie et Riley, sa meilleure amie. En outre, les graphisme ont été amélioré en 4K et HDR, ce qui offre encore un plus bel effet visuel ! Cerise sur le gâteau : le retour haptique et les gâchettes adaptative de votre manette DualSense vous provoqueront des sensations de jeu inédites !

Que vaut le jeu The Last of Us - première partie ?

Le premier opus avait clôturé la vie de la PS3 en apothéose : alors que nous étions assez sceptiques, au départ, à la sortie d'un autre jeu action-survival avec des zombies, nous avions été plus qu'agréablement surpris et l'avions même qualifié de "titre testament de toute une génération de consoles".

Que vaut le jeu The Last of Us II ?

Il y a deux ans, nous avions eu l'occasion de tester le jeu Playstation "The Last of Us II" lors de sa sortie. Spoiler : on avait adoré ! Nous avions même placé le plan final de la première partie du jeu dans le top5 des moments vidéoludiques qui ont le plus marqué ces 20 dernières années (ça vous une motivation supplémentaire pour terminer le jeu). Et le deuxième opus n'avait pas démérité : nous avions profité de 36h de jeu qui alternait entre décors riches et sublimes, narration passionnante, ambiance sonore et musique travaillées (par le compositeur argentin Gustavo Santaolalla) et, surtout, plaisir de jeu décuplé ! La conclusion était parfaite : "C'est exactement pour vivre ce genre d'aventures contrastées et riches qu'on aime le jeu vidéo".

Caractéristiques des jeux

The Last of Us, par les studios Naughty dog, se joue sur PlayStation. Il s'agit d'une histoire complexe et émotionnelle, qui se déroule dans un monde magnifique mais mortel, avec un game-play d'action-survie passionnant et désespéré ! Le jeu a été un énorme succès mondial et a remporté plus de 200 récompenses (jeu de l'année, jeu le plus attendu, meilleure narration, meilleur jeu d'action...). Il y a deux parties au jeu : "The Last of Us : Left Behind" et "The Last of Us II : le WLF (Wolf Liberation Front)". La première partie du jeu était destinée aux consoles de jeux Sony Playstation 3, mais est à présent disponible en version Playstation 4 et même Playstation 5. La deuxième partie n'est, en revanche, adaptée qu'à la console de jeux Playstation 4.