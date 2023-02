Top 5 des cadeaux de Saint-Valentin à faire soi-même : 100 % personnalisés et DIY

1. Une fiole avec plein de mots doux de votre main

En version “cadeau DIY à 100 %”, vous pouvez recycler un joli bocal et couper des petits rectangles de papier de couleur que vous remplirez d’un mot d’amour, d’une citation, d’un souvenir partagé… avant de les plier et de les glisser dans votre pot transparent. Un chouette bricolage plein d’attention !

Pour un résultat plus joli encore, on vous propose une version préfabriquée, mais tout aussi personnelle, à moins de 10€ :

©Amazon

Dans cette jolie bouteille, il y a 90 capsules avec un papier vierge à l’intérieur. Un cadeau de Saint-Valentin 100 % personnalisé, que votre partenaire pourra même exposer.

Et si vous préférez vous concentrer sur l’essentiel, il y a aussi la version avec 25 capsules.

2. Une belle boîte surprise avec des photos et des mots d’amour

Cette option demande aussi beaucoup de créativité, une vieille boîte à recycler (une boîte à chaussure, par exemple) et une imprimante pour les photos, mais le rendu peut vraiment être mignon et personnalisé, et ne pourra que ravir l’élue ou l’élu de votre cœur. À l’intérieur de la boîte, vous pouvez mettre les bonbons préférés de votre conjoint ou conjointe ou bien un autre cadeau. À vos marqueurs, crayons et ciseaux et laissez place à l’artiste qui est en vous pour un cadeau de Saint-Valentin DIY !

©Amazon

Pour un résultat soigné, optez pour cette jolie boîte en bois qui se déplie en une multitude feuillets à personnaliser avec vos souvenirs ! Vous pouvez y ajouter (ou non) le petit autocollant “hand made” ou deux petites roses rouges. Ou laisser la boîte neutre pour concentrer la surprise à l’intérieur. Ou, au contraire, la remplir de mots doux.

3. Un mug personnalisé

Pas question d’offrir un mug avec une citation toute faite et impersonnelle ! Pour que tous les matins, votre amoureux ou votre amoureuse pense à vous, en buvant son thé ou son café, il vous faut un mug que vous aurez personnalisé vous-même. Si vous trouvez un vieux mug blanc à recycler et que vous avez des marqueurs qui tiennent sur toutes les matières, vous n’avez plus qu’à vous servir de votre imagination !

©Amazon

Si vous n’avez pas tout ce matériel, voici un kit super complet qui contient 4 tasses et des marqueurs de toutes les couleurs. Une fois que vous avez personnalisé les mugs, vous les mettez 40 minutes à 200°C au four pour fixer les dessins et messages pour toujours !

Vous voulez aller un cran plus loin pour votre cadeau “mug” ? Pourquoi ne pas fournir directement des petites bombes au chocolat et aux marshmallows pour prendre un petit chocolat chaud, ensemble, le soir de la Saint-Valentin ? Pour un cadeau DIY, faites vous-même les bombes au chocolat : un moule en forme de cœur, du chocolat fondu, des mini-marshmallows, on met au frigo et c’est parti !

©Amazon

Vous n’avez pas de moule, pas de mini-marshmallows et pas envie de passer du temps en cuisine ? Pas de panique ! Il existe des bombes au chocolat délicieuses, jolies et surtout, prêtes à l'emploi !

4. Une carte personnalisée à faire soi-même, avec un encart à gratter

Vous pouvez faire la carte vous-mêmes ou en acheter une déjà toute faite, et y ajouter une déclaration d’amour cachée grâce au papier à gratter ! Pour faire durer la Saint-Valentin toute l’année à la femme ou l’homme de votre vie, offrez-lui des cartes pour toutes les occasions jusqu’à la prochaine Saint-Valentin, avec chaque fois un cadeau spécifique caché derrière le papier à gratter : pour son anniversaire, pour la date de votre rencontre, pour la Noël, etc.

©Amazon

Le papier à gratter est un peu comme ce qui recouvre les grilles du Win for Life : on doit prendre une pièce de monnaie ou un bout de plastique un peu acéré et gratter pour l’enlever.

5. Une douceur sucrée en forme de cœur, pour un cadeau de Saint-Valentin hand made gustatif !

Et si, pour la Saint-Valentin, vous lui prépariez un brunch ou un dessert ? Au programme, des gaufres sur bâton en cœur, à tremper dans du chocolat. Ou un gâteau en forme de cœur ? Ou même des glaces ou des pop-cakes sur le thème du jour : l’amour !

©Amazon

Si vous voulez un brunch original, optez pour ce gaufrier qui fait des gaufres en forme de cœur ! Si vous êtes plutôt gâteau, allez voir ce moule à gâteau en forme de cœur, qui sera parfaitement dans la thématique ! Envie de quelque chose de plus léger ? Un moule à pop-cake “cœur” sera parfait !

Ces idées cadeaux de Saint-Valentin à faire soi-même vous ont plu et/ou inspiré ? Maintenant, il ne vous reste plus qu’à bricoler pour faire votre cadeau home made ! Joyeuse Saint-Valentin !