Une autre conséquence de la crise : le Belge néglige son alimentation pour préserver son portefeuille

D’après l’enquête, on constate que 2 Belges sur 5 (soit 42 %) disent qu’il leur reste moins d’argent pour une alimentation saine à cause de leurs factures d’énergie élevées.

Une proportion similaire (36 %) déclare également avoir effectivement mangé plus mal ces derniers mois, la principale raison étant l’augmentation des prix (40 %). De plus, la moitié des Belges (53 %) disent faire attention à leur budget alimentaire au cours des derniers mois.

Les jeunes sont les plus touchés

”36 % du groupe de recherche ont déclaré avoir eu une alimentation moins saine au cours des derniers mois, indique un des auteurs de l’étude. Les jeunes, en particulier, disent avoir eu une alimentation moins saine au cours des derniers mois (>=34 : 52% ; 35-54 : 41% ; 55+ : 19%). Il s’agit aussi principalement des personnes interrogées qui ne considèrent pas qu’un mode de vie sain est important (important : 34 % ; pas important : 51 %). Outre la hausse des prix (40 %), le stress (38 %), le besoin d’aliments réconfortants avec l’hiver (35 %) et le manque de temps/d’énergie pour cuisiner des repas sains (35 %) sont également des raisons importantes pour lesquelles les gens ont mangé moins sainement ces derniers mois”.

L’étude révèle que le Belge achète davantage de promos (61 %) et de marques de distributeurs (57 %), mais fréquente également moins les restaurants et les cafés : plus de 2 sur 5 (46 %) mangent moins au restaurant. “La planification est donc cruciale, explique l’expert. Il est conseillé de baser sa liste de courses sur son programme de repas hebdomadaire. Ainsi, vous serez moins enclin à acheter des produits malsains ou coûteux. De plus, le fait d’acheter de grandes quantités est souvent moins cher. On recommande d’utiliser des remises sur les quantités et commencez par du “meal prepping” pour pouvoir congeler des portions, ce qui vous permettra d’économiser de l’argent et d’avoir des repas sains à portée de main.”