Les jeux de société pour 2, à faire en amoureux : un cadeau de Saint Valentin idéal pour des soirées réussies !

Le meilleur jeu de société compétitif pour deux : notre préféré - Mr Jack

Il est tout à fait possible d’être en couple, mais de devenir adversaires le temps d’un jeu de plateau ou d’un jeu de cartes. C’est le but d’un jeu de société compétitif. À la fin, il y a un gagnant et un perdant. Le meilleur jeu de ce style est Mr Jack. Chaque joueur endosse un rôle différent, enquêteur ou Mr Jack, dans un but précis : découvrir l’identité de Mr Jack ou réussir à s’échapper. Un jeu de plateau ludique où la compétition est mise à rude épreuve !

Les atouts de ce jeu de société pour deux :

©Fnac

Possibilité d’inverser les rôles à chaque partie ;

Règles simples ;

Jeu de stratégie avec une composante aléatoire ;

Combinaisons multiples.

Pour une petite trentaine d'euros, ce jeu promet de belles soirées en amoureux.

Le meilleur jeu de société collaboratif pour deux : notre préféré - Roméo & Juliette

Roméo & Juliette est idéal pour les couples : il faut incarner les amants les plus célèbres du monde, Roméo et Juliette. C’est un jeu coopératif, les deux joueurs gagnent ou perdent ensemble.

Les atouts de ce jeu romantique :

©Fnac

Fait travailler la communication ;

Bénéficie d'un joli design ;

Propose plusieurs niveaux de difficulté ;

Permet des parties rapides.

Pour une fois, il va falloir en dire le minimum pour se faire comprendre...

8 autres chouettes jeux de société pour deux, à faire en couple

Schotten Totten

Pour ceux qui sont à la recherche d’un jeu ludique et simple, Schotten Totten est idéal. Loin des grands classiques de jeux de cartes, celui-ci allie le hasard à la stratégie. Le but est de créer la meilleure combinaison pour gagner. Cela signifie que c’est un jeu avec un gagnant et un perdant. De beaux duels s’annoncent !

©Fnac

Les atouts de ce jeu :

Règles simples à comprendre ;

Belles illustrations ;

Parties rapides.

Certains joueurs considèrent qu’une trop grande place est faite au hasard, mais c’est aussi ce qui fait la particularité de ce jeu.

Osmooz Couple

Osmooz Couple fait un véritable carton en France, il y est même fabriqué. Il s’agit d’un jeu de cartes qui permet de mieux se découvrir ou se redécouvrir en abordant des sujets de conversation divers et variés.

Les atouts de ce jeu de société pour amoureux :

©Fnac

Jeu très simple basé sur la discussion ;

Pas de règles à comprendre ;

Facilement transportable ;

Renforce la communication et la complicité.

Visite royale

Visite royale fait une fois de plus appel à la compétition. Il s'agit d'un jeu de réflexion dans lequel votre partenaire devient, le temps d’une partie, votre adversaire. Le but est d’impressionner le roi pour le faire venir dans sa résidence. Les déplacements de chaque personnage sont effectués selon des contraintes.

Les atouts de ce jeu :

©Fnac

Jeu de stratégie innovant ;

Des illustrations très réussies ;

Un jeu de plateau tactique, mais accessible ;

De nombreux rebondissements jusqu’à la fin de la partie ;

Des parties rapides avec beaucoup d’adrénaline.

Personne ne sait d’avance qui pourra remporter la couronne !

Ranqar

Ranqar est totalement différent des autres jeu. Son but est de montrer sa connaissance de son conjoint pour obtenir un gage ! Cette fois, pas de compétition, c’est un jeu de société simple pour partager un moment à deux.

Les atouts de ce jeu de société romantique :

©Amazon

Fait un cadeau idéal pour un couple ;

Permet de casser la routine et de revivre des moments en amoureux ;

Aide à découvrir l’autre ;

Comprend un grand nombre de cartes.

Ce jeu est destiné aux adultes, car certains gages sont coquins. Ne convient pas à ceux qui n’aiment pas les surprises…

Ricochet

Ricochet est un jeu de plateau collaboratif qui fait travailler les méninges pour résoudre des énigmes. Le principe est de faire des ricochets de mots pour résoudre un rébus.

©Fnac

Les atouts de ce jeu de société :

Des énigmes originales ;

Un jeu de stratégie addictif ;

Se joue seul, à deux, à trois, ou plus.

Micro Macro

Dans ce jeu d’enquête collaboratif, les joueurs incarnent des détectives et ont pour mission de résoudre des affaires. Micro Macro est un jeu de cartes simple, mais qui promet de belles heures de jeu.

©Fnac

Les atouts de ce jeu à deux :

Meilleur jeu de société 2021 ;

Plusieurs niveaux de difficulté ;

Fort intérêt ludique ;

Vrai jeu d'ambiance.

L’inconvénient de ce jeu : il est addictif !

Tokaïdo

Ce jeu de plateau emporte les joueurs dans la culture japonaise. Tokaïdo est un jeu de société poétique dont le but est de faire des rencontres pour rentrer avec des souvenirs.

Les atouts de ce jeu pour deux personnes :

©Fnac

Des illustrations magnifiques ;

Un véritable voyage sans bouger de chez soi ;

Jeu zen.

Les grands classiques

Pour les couples qui préfèrent les grands classiques, les échecs, le Scrabble, Othello ou encore les dames restent de très bons jeux de société. Ces derniers n’ont plus à prouver leurs atouts. Ils sont connus depuis des générations et certains ont l’avantage de se jouer en famille.

Se retrouver autour d'un jeu de société pour deux joueurs

Les jeux de société à faire à deux sont parfaits pour les soirées en amoureux. Ils sont conçus pour renforcer la complicité d’un couple. Ils sont très divers, mais ont tous un point commun : ils garantissent une bonne ambiance.