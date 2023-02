Les magasins Decathlon pourraient être impactés par la grève organisée à leur dépôt

Selon le secrétaire syndical Matthieu Marin, la grève de cette semaine aura bien un impact sur les magasins belges de la chaîne sportive. "C'est aussi le but de notre action", a déclaré M. Marin. "Nous voulons encourager la direction à dialoguer avec nous, mais tout ce qu'elle fait, c'est recruter des étudiants pour travailler à l'entrepôt."

Les personnes qui font grève lundi sont majoritairement des travailleurs et travailleuses sous contrat à durée indéterminée. Certains collaborateurs sous contrat à durée déterminée ont toutefois pris leur service à Willebroek, explique M. Agbaba. "La balle est maintenant dans le camp de la direction", indique le syndicaliste, pour qui la direction "piétine le dialogue social. Un représentant du personnel a été suspendu pendant six jours pour avoir organisé une réunion du personnel."

Toujours selon le BBTK, la direction de Décathlon ne s'est pas engagée en faveur d'une consultation sociale pourtant demandée par le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). La direction de Decathlon n'a pas encore réagi, pour l'heure. "Un signe révélateur", d'après les syndicats. "On est aveugle et sourd à tous nos signaux. Rien n'est fait en coulisses, qui plus est. Nous ne faisons que poser des questions légitimes sur les conditions de travail et les salaires", déplore le syndicat socialiste.