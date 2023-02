Notre top des 5 meilleurs appareils à raclette : Comment bien choisir son appareil à raclette ?

Le Tristar RA-2998 : l'appareil à raclette au meilleur rapport qualité-prix

Cet appareil à raclette a tout pour séduire. Il comporte 6 poêlons, une surface de cuisson "grill" et une crêpière. Proposé à un prix très attractif, il peut être utilisé pour les raclettes, mais aussi pour faire cuire des mini-crêpes, des pancakes, des œufs et faire griller des viandes et des légumes. Une fois le repas terminé, l’appareil se nettoie très facilement, car les coupelles sont dotées d’un revêtement antiadhésif. Vous n'avez pas besoin de gratter pour éliminer les restes de fromage fondu laissés par les convives.

Les atouts de cet appareil à raclette pas cher :

machine à raclette polyvalente, à utiliser de l’entrée au dessert ;

plaque avec trois formes différentes ;

facile à utiliser grâce à l’interrupteur marche/arrêt ;

puissance de 800 Watts pour une chauffe rapide ;

à moins de 30€ : l'appareil à raclette le moins cher de la sélection "conviviale" !

L’inconvénient : tout le monde voudra être invité à la raclette party !

L’appareil à raclette Tefal Inox & Design : le plus convivial

La raclette est synonyme de convivialité. Grâce aux 10 caquelons de cette raclette grill, c’est un réel plaisir de se retrouver en famille ou entre amis pour partager une raclette et déguster de la charcuterie accompagnée de fromage. Cet appareil possède une puissance de 1 350 W et assure donc une chauffe rapide, pour un fromage fondu à la perfection et des aliments correctement saisis. Il s'agit d'un appareil électroménager 2-en-1 qui fait à la fois appareil à raclette et pierrade. Tous les accessoires, y compris la spatule, sont inclus.

Les atouts de cet appareil à raclette de qualité :

parfait pour les grandes tablées ;

excellent rapport qualité-prix

pierre à griller naturelle pour une cuisson saine sans matière grasse ;

simple à utiliser grâce au bouton marche/arrêt ;

coupelles nettoyables au lave-vaisselle, avec un revêtement antiadhésif

rangement facilité des coupelles et du cordon d'alimentation.

L’appareil à raclette Alpage de Bron Couke : le plus traditionnel et professionnel

Aujourd’hui, les appareils à raclette les plus répandus sont ceux composés d'une partie pour faire fondre le fromage dans des poêlons et d'une autre pour cuire des légumes, de la charcuterie ou de la viande. Les appareils pour une raclette traditionnelle sont très différents. Ce modèle va surprendre les convives et donner un fromage parfaitement fondu pour savourer une vraie raclette authentique.

Les atouts de cet appareil à raclette comme aux sports d'hiver :

réglage de la rampe de chauffe selon la taille du fromage ;

facile à nettoyer et à ranger ;

fabriqué en France avec un savoir-faire unique.

Cet appareil peut s’avérer déroutant pour ceux qui ont l’habitude d’utiliser les modèles multifonctions. Il est un peu cher à l’achat, mais représente un excellent investissement, car il peut durer de nombreuses années.

Le Bestron Mini Gril : le meilleur appareil à raclette pour deux

Les raclettes se partagent souvent entre amis, mais il est tout à fait possible de savourer une raclette en couple. Cet appareil est tout à fait adapté : il compte deux poêlons équipés d’un revêtement antiadhésif pour faire dorer les aliments sans les faire brûler. Pour décoller le fromage fondu ou retourner les aliments sur le grill, il suffit d’utiliser les spatules incluses avec l’appareil.

Les atouts de cet appareil à raclette pour deux personnes :

mise en chauffe rapide qui évite l’ajout de matière grasse pour la cuisson ;

idéal pour les personnes seules ou les couples ;

l'appareil à raclette le moins cher : un tout petit prix ! (~15€)

nettoyage facile

appareil ultra léger et facile à ranger.

Le Princess Pure 8 : l’appareil à raclette le plus design

Cet appareil à raclette est multifonction. Composé de deux plaques de cuisson, il permet de chauffer le fromage à raclette et de faire cuire des légumes. Avec ce modèle, jusqu’à 8 convives peuvent venir s’installer autour de la table pour partager charcuterie, légumes, pommes de terre et fromage. Plus besoin de chercher qui a volé le poêlon de qui. De plus, son apparence épurée, avec finition bambou, apporte une véritable esthétique à votre table !

Les atouts de cet appareil à raclette design et multifonction :

espace de rangement pour les coupelles chaudes ;

plaques réversibles ;

thermostat réglable ;

machine idéale pour 8 personnes ;

esthétique originale, avec finitions en bambou.

Les critères pour choisir un appareil à raclette

Pour bien choisir un appareil à raclette, plusieurs critères sont à prendre en compte.

Dans un premier temps, il faut définir le type de l’appareil : multifonction ou pour une raclette traditionnelle. Le premier est plus complet et permet de faire cuire d’autres aliments, tandis que le second donne uniquement du fromage fondu dans le respect des techniques ancestrales. Le top du top pour éviter les désaccords : l'appareil qui associe appareil à raclette et appareil à fondue ! Il faut ensuite vous demander combien de convives sont amenés à partager la raclette. C’est cela qui détermine la taille de l’appareil. Certains sont pensés pour 2 personnes, d’autres pour 6 ou pour 10. Plus l’appareil est petit, plus il est facile à ranger. C’est également cela qui détermine sa puissance. Attention, car un appareil trop puissant est gourmand en énergie. Il ne faut pas hésiter à utiliser le thermostat réglable pour obtenir des cuissons parfaites et profiter d’excellentes raclettes sans faire gonfler la facture d’électricité.

Réussir sa raclette avec le bon appareil

Pour un repas gourmand, simple et réconfortant, rien de tel que l’appareil à raclette. Plus besoin de passer des heures en cuisine à préparer un repas. Il suffit de déposer des tranches de fromage dans les coupelles pour obtenir du fromage fondu à déposer sur de la charcuterie ou sur des pommes de terre. C’est un repas convivial, très apprécié en hiver, mais aussi en été pour les plus gourmands.

Et pour les invités intolérants au lactose ? Il existe des fromages à raclette sans lactose. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez toujours remplacer par des oeufs et leur proposer de faire des omelettes dans leur caquelon.