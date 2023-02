Où acheter Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard, le très attendu jeu vidéo basé sur l’univers de Harry Potter ?

Où acheter Hogwarts Legacy sur PS5 ?

©Fnac

Actuellement, il est possible de précommander “L’héritage de Poudlard” pour PS5 sur Fnac ou Coolblue… Et, bon plan, le jeu est moins cher d’une dizaine d’euros sur Coolblue actuellement. Sur Amazon, vous pouvez demander d’être prévenu via une notification dès que le jeu sera disponible. La date de sortie officielle de “Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard” de Warner est le 10 février sur PS5 et Xbox Series X.

Le jeu “Hogwarts Legacy PS5” promet bien des surprises. Warner a déjà confirmé, par exemple, que le jeu vidéo proposera des options de Ray-Tracing et les graphismes seront magnifiques, avec une résolution 4K HDR époustouflante. En outre, vous profiterez de nombreuses fonctionnalités immersives (fonction de vibrations, effet gâchette, etc.) liées à la manette de jeu sans fil Dualsense.

Où acheter Hogwarts Legacy sur Xbox Series X ?

Le jeu sera disponible également dès le 10 février 2023 dans sa version Xbox Series X. Le RPG d’action-aventure en monde ouvert a été optimisé pour la Xbox : temps de chargement, visuels, réactivité, etc. sont inégalés ! Voici où vous pouvez précommander “Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard” :

Où acheter Hogwarts Legacy sur PS4 ?

Disponible à partir du 4 avril 2023 sur PS4, l’Héritage de Poudlard PS4 est déjà presque épuisé, tant les fans sont nombreux. Nous vous conseillons donc de précommander votre exemplaire au plus vite. Ici, à nouveau, Coolblue propose un prix plus avantageux de presque 5€.

Où acheter Hogwarts Legacy sur Xbox One ?

Comme pour sa version PS4, le jeu Xbox One sera disponible dès le 4 avril 2023. Pour ne pas manquer l’occasion, les précommandes étant d’ores et déjà prises d’assaut, précommandez également votre jeu vidéo !

Où acheter Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch ?

©Fnac

Le jeu “Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard” sortira le 25 juillet 2023 sur Nintendo Switch, un petit peu plus tard que les autres versions donc. En revanche, pour prendre votre mal en patience et être sûre de ne pas rater l’occasion de découvrir ce jeu avant tout le monde, vous pouvez d’ores et déjà le précommander chez Fnac, mais uniquement en version Deluxe. Coolblue et Amazon ne prévoient pas encore de précommande pour ce jeu.

Où acheter Hogwarts Legacy sur PC ?

Les joueurs et joueuses qui préfèrent l’ordinateur auront l’occasion de profiter d’Hogwarts Legacy PC dès le 10 février sur la plateforme Steam ou l’Epic Game Store. Il n’est disponible que sur Windows et demande au moins une version de Windows 10 pour y jouer dans les meilleures conditions.

Sur quelles consoles de jeu est disponible Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard ?

Tous les gamers pourront en profiter quelle que soit leur console de jeu, puisque le jeu est disponible dans de nombreuses versions (Playstation 5, Playstation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X). Nous vous avons proposé ici les versions “standards” du jeu, mais il en existe des versions “deluxe” qui sont magnifiques et (parfois) disponibles aux mêmes endroits.