Quel matériel pour faire des sushis faits maison ? Couteau, rouleau, kit... : découvrez nos conseils !

Le couteau à sushis et makis

Différents couteaux sont nécessaires pour faire des sushis parfaits, puisqu’il y a un couteau de cuisine japonais spécifique pour chaque tâche du cuisinier : émincer les légumes, couper la viande, trancher des sashimis, etc. Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre d’avoir dix-huit couteaux de cuisine professionnels, aussi nous vous conseillons d’acheter un Santoku, un couteau japonais multi-usages.

Ici, nous vous recommandons un couteau professionnel, dont le tranchant de la lame (en acier inoxydable) est garanti à vie. Son prix est un peu élevé, mais c'est le meilleur rapport qualité/prix puisqu'il durera des dizaines années. Si vous souhaitez plus d'options, nous avons fait une sélection plus complète, par critère, dans notre article sur les couteaux pour faire des sushis.

Le rouleau bambou

Le rouleau bambou à sushis permet de préparer les sushis de manière traditionnelle. En outre, une fois l’atelier cuisine terminé, vous pourrez disposer et servir vos compositions japonaises directement sur la natte en bambou. Un outil simple d’apparence, mais plutôt compliqué à utiliser lorsqu’on n’est pas habitué, autant vous prévenir !

Ici, nous vous proposons un kit de fabrication en bambou qui contient deux rouleaux à sushis en bambou, ainsi qu'une pagaie de riz, un épandeur et 10 baguettes. bref, tout ce qu'il faut pour faire des sushis sans tricher, de façon traditionnelle, et ce qu'il faut pour les déguster !

Le kit à sushi : pour ne plus jamais rater vos makis et sushis

Les kits à sushis vous évitent de devoir passer par le rouleau bambou pour rouler vos sushis. Cela enlève donc une étape difficile de leur confection. Cependant, ne pensez pas que tout sera facile : il faut quand même prendre le coup de main pour arriver à faire des sushis parfaits ! Voici notre sélection des meilleurs kits à sushis :

Le plus authentique

On aime particulièrement le coffret Sooshi de Cookut parce qu’il a l’air authentique, avec son moule, sa presse et son poussoir en bambou. Un petit livre de recettes, avec notamment plein de bons conseils pour avoir le meilleur riz à sushi, est fourni avec, ainsi que deux baguettes. Vous n'avez plus qu'à retrousser vos manches pour fabriquer de beaux makis ! (prix : 46,9€)

Le plus fun

Ici, vous avez le choix entre plusieurs formes. Qui veut des sushis en forme de cœur pour la Saint-Valentin ? En revanche, pour ce prix, ne vous attendez pas à une qualité exceptionnelle : tout y est (sauf le couteau pour couper vos sushis...), mais tout est en plastique.

Vous pourrez compléter ce kit fun avec des moules "chat" pour onigiri (des boules de riz avec de l'algue nori) : vous pressez le riz dedans et vous décorez avec des bouts d'algues grâce aux "pochoirs". Super kawai, non ?

Pour servir les sushis

L’élégance avant tout

C'est notre service à sushis préféré : 2 assiettes plates et rectangulaires pour les sushis, deux bols pour la soupe miso et deux pots à sauce pour la sauce soja aux motifs envoûtants et, bien sûr, deux paires de baguettes ! Le tout dans un joli coffret cadeau.

Tout en bois

Nous avons trouvé les planches idéales pour les amoureux des matériaux naturels. Avec les 4 planchettes 100% bambou sont fournis 4 bols et 4 paires de baguettes. Vous pouvez joliment combiner le bois et l'ardoise, avec le kit ci-dessous.

De l’ardoise

Simple et efficace: des ardoises pour manger des sushis concoctés avec soin et amour ! Vous pourrez même les réutiliser pour vos plateaux de fromage, de charcuterie ou de desserts.

Tout en un : encore plus simple

Vous voulez tout ce qu’il faut pour faire des sushis en une seule commande ? Ce kit sushi complet comprend tout ce dont vous avez besoin pour un repas sushis de A à Z : un guide d’utilisation, le moule à maki, le moule à sushi, 2 nattes en bambou, les baguettes, les coupelles à sauces, la cuillère à riz et la spatule pour étaler... même le couteau y est ! Pas de prise de tête : il ne vous reste plus qu’à acheter les ingrédients.

Les ingrédients pour faire des sushis

D'ailleurs, quels ingrédients pour faire des sushis ? Il vous faut :

du riz à sushis, évidemment,

mais également des algues nori, pour entourer les makis,

Du vinaigre de riz

Et ce que vous voulez mettre à l'intérieur de vos sushis : poisson (saumon, thon...), légumes (concombre, avocat, etc.), chèvre (si vous n'êtes pas un puriste), etc.

Pour agrémenter vos sushis natures, pensez à acheter également :

Du wasabi

De la sauce soja

Et du gingembre confit

Et si vous avez peur d'oublier quelque chose, optez pour ce kit d'ingrédient tout fait ! Il ne vous restera plus qu'à acheter les ingrédients frais.