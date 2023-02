Top 5 des cadeaux de Saint-Valentin gratuits et zéro déchet… Avec leur version plus travaillée à moins de 20€ !

1. Une randonnée amoureuse

La Saint-Valentin, c’est surtout l’occasion de passer du temps à deux. Et quoi de mieux qu’une belle randonnée pour parler et profiter en amoureux ? À vélo ou à pied, en fonction de ce que préfère votre moitié. Pas besoin d’aller très loin, il y a sûrement une forêt près de chez vous ! Pas assez personnalisé ? Pourquoi ne pas lui donner une anecdote sur votre couple ou un mot d’amour tous les kilomètres ?

La version “cadeau à moins de 20€”

… avec un livre des plus belles randos belges !

Les randos-bières en Belgique

À pied et à la découverte du terroir belge : découvrez de belles randonnées pas loin de chez vous, sur le thème de la bière belge. Parfait pour boire un verre en amoureux après l’effort !

Un livre de balades à vélo

Vous êtes plutôt deux cyclistes ? Sillonnez les plus belles pistes cyclables de Belgique, grâce à ce livre super-pratique !

2. Un souper aux chandelles à la maison

Vous terminez un peu plus tôt le travail ou vous poussez votre amoureux ou votre amoureuse à prendre un peu de temps dehors pour préparer son souper préféré. Entrée, plat et dessert, parce que ça fait toujours plaisir ! Pas besoin de sortir les aliments de luxe : mettre une ambiance cosy, préparer les plats qu’il ou elle aime et mettre une jolie musique d’ambiance suffira à emplir de magie ce qui pourrait être un soir comme les autres et qui se transformera en beau dîner romantique.

La version “cadeau à moins de 20€”

Pour habiller votre table de dîner, pourquoi ne pas investir dans de vrais chandeliers ou dans une déco sur le thème de la Saint-Valentin ?

Une décoration romantique

Si vous aimez le traditionnel, optez pour ce kit romantique : pétales de rose, bougies en cœur et ballons pour en mettre plein la vue à l’homme ou la femme de votre vie ! Parfait pour toute autre occasion romantique…

Des chandeliers

Vous préférez quelque chose de plus sobre et élégant ? Que diriez-vous de 2 beaux chandeliers, que vous pourrez réutiliser à d’autres occasions ou comme déco ?

3. Un massage amoureux

Qui n’aime pas recevoir un bon massage de l’être aimé, après une grosse journée de travail ou une longue séance de sport ? Regardez d’abord quelques tutos sur Youtube, pour surprendre votre moitié par votre professionnalisme, puis arrangez l’endroit du massage : une musique zen sur Amazon Music ou Spotify, une lumière tamisée, un peu d’encens ou une bougie parfumée et le tour est joué !

La version à moins de 20€

… avec une bougie parfumée qui devient de l’huile de massage : vous avez tout en un. L’odeur envoûtante, l’ambiance tamisée et l’huile pour masser ! Il ne vous reste plus qu’à choisir votre parfum.

La bougie parfumée parfaite

Ultra-pratique, la bougie de notre exemple offre même un petit bec verseur pour étaler l’huile sur le dos de votre conjoint ou votre conjointe. Différentes senteurs sont disponibles : coco, Ylang-Patchouli, chocolat, etc.

4. Un pique-nique dans un bel endroit

Il y a de magnifiques endroits où pique-niquer en Belgique : dans le bois des rêves à Ottignies, le “pré des Pettes” à la Hulpe, près des moulins de Grimbergen, dans le parc de Mariemont, dans la forêt de Soigne… Le choix ne manque pas. Dans un sac à dos, prenez des bâtons de légumes et des sauces pour les y tremper, des fromages, des morceaux de baguettes, quelques raisins et quelques figues, deux paires de couverts et une vieille nappe ou un vieux drap et vous êtes parés pour un merveilleux pique-nique en amoureux !

La version à moins de 20€

… avec une jolie couverture de pique-nique. Optez soit pour une couverture hyper facile à transporter, soit pour une couverture en polaire toute douce et cosy (parce qu’on est le 14 février et qu’il peut faire froid, quand même).

Une couverture qu’on peut emporter partout

Elle est légère, toute petite, imperméable et parfaite pour un pique-nique de rêve ! Sa taille : 1,4 m sur 1,8 m... juste assez pour deux !

Une couverture super cosy

Vous préférez quelque chose de plus joli, cocoon et doux ? Cette couverture en polaire, imperméable aussi évidemment, est faite pour vous !

5. Une soirée jeux de société

Vous êtes un couple fan de jeux de société collaboratifs ou compétitifs ? Proposez à votre amoureux ou amoureuse une petite soirée spéciale jeux ! Pourquoi pas, pour en faire un soir différent, vous déguiser sur le thème ? Ou n’ouvrir la bouteille de champagne ou de Kidibul que si vous gagnez le jeu ensemble ?

La version à moins de 20€

… avec un nouveau jeu de société spécial couple ! Pour mieux se connaître et mettre du piment dans votre Saint-Valentin.

Le jeu de société Ranqar

Des questions pour mieux se connaître ou se remémorer de bons souvenirs, des gages pour faire encore plus de choses à deux… Ranqar est le jeu de société amoureux à faire pour la Saint-Valentin !

Mais si vous préférez des jeux plus poussés ou moins romantiques, rendez-vous sur notre sélection de jeux de société pour deux !

Évidemment, il n’y a pas qu’à la Saint-Valentin que l’on doit se donner des preuves d’amour ou déclarer sa flamme : c’est pourquoi ces idées cadeaux fonctionnent pour toutes les occasions !