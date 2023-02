La dernière Apple Watch en promo ? Amazon la propose à un prix concurrentiel grâce à 50€ de réduction : “un excellent produit” !

Où acheter l’Apple Watch Series 8 au meilleur prix ?

Aujourd’hui, cette montre high-tech est affichée à 483€ au lieu de 539€ sur Amazon ! Et les commentaires sont très positifs : “L’Apple Watch Series 8 est un excellent produit”, “La Apple Watch Series 8 GPS est une montre intelligente très avancée qui offre une autonomie exceptionnelle”, “A avoir absolument”, “Produit Apple dont la qualité n’est plus à prouver”… Vous êtes sûrs de faire un choix de qualité !

©Amazon

L’Apple Watch Series 8 est révolutionnaire notamment pour les nombreuses données qu’elle fournit :

Des fonctions sportives, avec une activité physique trackée en continu et une application Fitness + qui vous propose des entraînements personnalisés.

Des alertes en cas de problèmes cardiaques (fréquence trop élevée, trop faible ou arythmie) – d’ailleurs vous pouvez même demander votre propre électrocardiogramme à dérivation unique !

La détection d’accident : en cas d’accident de voiture, par exemple, votre montre détecte que vous êtes en danger (via le gyroscope et l’accéléromètre intégrés, notamment), et appelle automatiquement les secours, en communiquant votre géolocalisation. En outre, il y a une détection de chute qui appelle les secours si vous restez immobile.

Le suivi du sommeil

Le taux d’oxygène dans le sang : qui ravira les plus sportifs d’entre nous.

Le suivi de la température : pratique pour savoir son état de santé, mais surtout, pour suivre son ovulation !

D’ailleurs des fonctionnalités avancées de suivi du cycle ont été intégrées.

Outre ça, son design est adapté à la pratique de la natation (elle répond à la norme d’étanchéité WR50) et son verre est encore plus solide et résistant pour pouvoir l’utiliser sans crainte lors de vos sessions de sports – d’autant que son écran Retina est plus lumineux et lisible que les versions précédentes. Elle résiste aux fissures, à la poussière et à l’eau !

Au niveau autonomie, vous pouvez compter sur 36h de batterie en mode économie d’énergie. Et puis, bien entendu, elle garde les fonctions habituelles, qu’on retrouve sur les autres montres connectées (Fitbit, Garmin, Withings, Huawei, Samsung, etc.) : envoyer des SMS, des e-mails ou passer des appels… Et montrer l’heure aussi !