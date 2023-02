Révolution chez Coca-Cola, qui lance le bouchon qui ne se détache plus de la bouteille

La conception du nouveau bouchon consiste en un anneau de sécurité auquel le bouchon refermable est fixé par une languette solide. Le bouchon en plastique, testé au centre de recherche et développement de Coca-Cola à Anderlecht, est donc désormais attaché au col de la bouteille. Bouchons et bouteilles seront dès lors collectés ensemble en vue du recyclage. Les nouvelles bouteilles sont produites et remplies localement, sur le site de production de Coca-Cola à Anvers. Dans le courant de l’année, l’usine d’embouteillage d’eau minérale de Chaudfontaine suivra la même voie.

"Avec le passage aux bouchons attachés, nous apportons un petit changement qui, nous l’espérons, aura un grand impact, de sorte qu’aucun bouchon ne se perde lorsque les consommateurs jettent nos bouteilles 100 % rPET dans la bonne poubelle de tri sélectif. Nous réalisons un investissement important de plus de 4,5 millions d’euros pour adapter nos lignes de production sur nos sites d’Anvers et de Chaudfontaine. C’est un beau travail de nos collègues qui ont rendu cette transition possible", indique An Vermeulen, VP & Country Director chez Coca-Cola Europacific Partners en Belgique et au Luxembourg.

Les bouteilles avec bouchon attaché apparaîtront progressivement dans les points de vente. L’ensemble du portefeuille de Coca-Cola en Belgique et au Luxembourg, y compris les marques Coca-Cola, Fanta, Fuze Tea, Chaudfontaine et Sprite, sera muni de ce bouchon attaché. Les bouteilles de 1,5 litre de Coca-Cola, Fanta et Sprite sont les premières bouteilles avec bouchon attaché à être commercialisées. La majorité des autres formats et marques du portefeuille de Coca-Cola en Belgique et au Luxembourg suivront avant l’été. La transition complète vers les bouchons attachés à toutes les bouteilles en plastique sera terminée d’ici fin 2023