Comment choisir son arbre à chat ? Conseils et top 5 des meilleurs jouets à chat !

L’arbre à chat au meilleur rapport qualité/prix

©Amazon

C’est notre préféré : un arbre à chat grande taille, à petit prix ! Disponible en gris ou en beige, l’arbre à chat géant VOUNOT est équipé de deux plateformes d’observation, de jouets suspendus, d’une niche, d’un tunnel, d’un couchage et de plusieurs grattoirs pour s’étirer et faire ses griffes. En bref, il s’agit d’une aire de jeux complète, remplie de jouets pour chats !

Les avantages de cet arbre à chat :

complet, confortable et doux ;

facile à monter et fixable au mur pour plus de stabilité.

il est actuellement en promotion à -25 % !

L'arbre à chat le plus complet

Vous avez de la place et vous souhaitez installer une véritable aire de jeux féline ? L’arbre à chat FEANDREA, d’une hauteur de 154 cm, est sans doute celui qu’il vous faut ! Il est disponible en beige et en gris clair. Son poids de 16 kg fait de lui un arbre à chat robuste et stable. Il dispose de plusieurs plateformes à différentes hauteurs, d’une niche, de jouets, et d’un lit pour chat !

©Amazon

Les plus :

complet ;

confortable et doux ;

facile à assembler et stable ;

terrain de jeu adapté même aux gros chats.

L’arbre à chat le plus design

L’un des principaux problèmes des arbres à chats est leur côté inesthétique… L’arbre à chat design de VESPER a l’atout de s’adapter parfaitement à tous les intérieurs et est particulièrement élégant. Il est livré avec 3 coussins douillets et un grattoir pour faire les griffes. Tous les accessoires sont fixés avec des scratches, pour un nettoyage très facile.

©Amazon

Construit en fibres de bois compressées, il est très stable et pèse environ 18 kg. Le bâton à gratter est recouvert de jonc de mer, un matériau qui résiste mieux aux griffes de votre ami félin que le sisal. L’arbre à chat est disponible en noir ou couleur noyer.

Les plus :

un modèle très esthétique, avec de nombreux coloris disponibles ;

une longue durée de vie et une grande facilité d’entretien des accessoires ;

une vraie stabilité grâce au socle en bois.

Cependant, si cet arbre à chat design est très beau, il est aussi volumineux pour ceux qui ont un plus petit intérieur. Ces dimensions font environ H 120 x l 70 x P 55 cm.

L’arbre à chat le plus compact

©Amazon

Vous manquez de place dans votre appartement ? Vous souhaitez tout de même faire plaisir à vos animaux de compagnie ? Avec l’arbre à chat LIONTO, vous offrez l’essentiel à votre minou : un lit douillet, une cachette, un griffoir, un jouet ! Disponible en beige, gris ou noir, il mesure à peine 50 cm et pèse moins de 5 kg.

Les plus :

Adapté pour les chatons et les vieux chats ;

Prend peu de place ;

Se déplace facilement grâce à sa légèreté.

Évidemment, cet arbre à chat risque d’être un peu moins amusant pour un chat turbulent qui a besoin de se dépenser plus. Mais pour les chats tranquilles ou les vieux chats, il fera parfaitement l’affaire.

L’arbre à chat le moins cher

Les accessoires pour animaux peuvent être très coûteux et vous manquez de budget ? Avec l’arbre à chat FLAMINGO vous pouvez ravir votre matou pour moins de 20 €, avec une structure qui prend peu de place.

©Amazon

Équipé d’un jeu de billes, cet arbre à chat minimaliste dispose aussi d’un poteau à griffer recouvert de jonc de mer.

Les plus de ce jouet pour chat :

simple et joli ;

prend peu de place ;

jeu de bille amusant ;

prix mini.

Cet arbre griffoir pour chat est très accessible financièrement et encore plus petit que notre top “mini-arbre à chat”, mais il ne possède pas d’endroits où votre chat peut se poser.

Comment bien choisir son arbre à chat ?

Plusieurs critères sont à prendre en compte avant d’effectuer votre achat :

La taille : un jeune chat pourrait avoir beaucoup de mal à grimper sur un arbre trop grand, alors qu’un chat adulte apprécie d’aller se nicher sur les hauteurs. Pour sélectionner un arbre aux bonnes dimensions, le tronc doit être plus long que l’animal, lorsque celui-ci est complètement allongé. La stabilité : assurez-vous que l’arbre à chat est bien stable et ne vacille pas lorsque votre félin monte dessus. Il s’agit d’un critère d’autant plus important que les chats adorent s’élancer pour sauter. Une structure bien stable limite donc les risques d’accident. Veillez à ce que le support soit assez lourd et réellement solide. Le matériau : les arbres à chat en peluche sont plus confortables pour les chats âgés, mais ils sont parfois difficiles à nettoyer. Le grattoir doit être constitué de sisal ou de jonc de mer. Les fonctionnalités supplémentaires : les niches et les jouets pour chat intégrés à la structure rendent l’arbre à chat encore plus pratique et amusant pour votre animal. Dans l’idéal, l’arbre dispose d’une plateforme confortable pour la sieste, de poteaux dotés de griffoirs et de petites cachettes pour chat.

Un accessoire indispensable, à placer judicieusement

Il existe aujourd’hui un immense choix d’arbres à chat, en fonction de l’espace dont vous disposez et des préférences de votre chat, faites la sélection la plus juste. Dans l’idéal, placez votre arbre près d’une fenêtre. Les chats sont des animaux sociables : ils aiment guetter et observer ce qui se passe dans leur environnement.