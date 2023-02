L’amour à tout prix : un Belge sur 5 s’endette pour fêter la Saint-Valentin

La formule "Acheter maintenant, payer plus tard" fait dépenser beaucoup plus que ce que l'on peut réellement se permettre.

"Acheter maintenant, payer plus tard", c'est le formule choisie par de nombreux webshops pour doper leurs ventes et convaincre des consommateurs de passer à l'achat alors qu'il n'en ont pas toujours les moyens. Un Belge sur cinq (19 %) opte de plus en plus souvent pour un paiement ultérieur pour réduire...