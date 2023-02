Où trouver le Samsung Galaxy S23, le dernier smartphone de Samsung ? Nos bons plans pour l'avoir au meilleur prix !

⇒ Notre présentation du Samsung Galaxy S23

Où trouver le Samsung Galaxy S23 ?

Le Galaxy S23 est disponible sur la plupart des e-commerces en précommande. Il ne sera réellement en stock que le 17 février. Nous avons épluché pour vous différentes offres :

Sur Coolblue, le prix annoncé pour la version 256Go est de 1009 €, avec 60€ de cashback, soit 949€. Outre cela, il est finalement plus intéressant de prendre la version 256 Go que la version 128 Go, car cette dernière n’offre pas la réduction cashback. Bref, vous avez plus de mémoire, pour moins cher !

Attention, pour ce prix, vous n’avez pas la prise de chargeur, mais Cooblue vous propose un pack de démarrage qui la comprend, ainsi qu’une coque de protection pour 20€ supplémentaires (soit 75 % de réduction sur le pack) !

Même prix pour Mediamarkt, qui propose le modèle à 1009,99€ avec 60€ de cashback. Mediamarkt propose également de reprendre votre ancien smartphone – devenu inutile par l’achat de votre nouveau Samsung – pour un certain montant : pour les versions S23 et S23 +, ce montant s’élève à 100€. Pour le modèle plus évolué (Galaxy S23 Ultra), ce chiffre augmente à 200€.

Sur Fnac, le prix est de 1009 € également, mais l’enseigne promet un remboursement qui va jusqu’à 240€ si vous enregistrez le produit sur le site officiel de Samsung (attention, l’offre ne tient que jusqu’au 21 février inclus).

Le smartphone n’est pas disponible sur Amazon, mais, étant donné les prix concurrentiels qu’offre parfois le célèbre e-commerce, nous vous recommandons de jeter de temps en temps un coup d’œil à la page dédiée. En attendant, vous pouvez y trouver des écrans de protection et autres accessoires.

Où acheter le Samsung Galaxy S23 le moins cher ?

Tout est une question de préférence. Tout à fait personnellement, nous préférons le pack Coolblue qui permet d’avoir déjà tous les accessoires nécessaires au chargement et à la protection de notre nouveau précieux.

En termes de prix, si Fnac et son cashback tiennent leur promesse, ça sera probablement l’option la plus avantageuse financièrement… Pour peu que vous n’oubliez pas de faire les démarches !

Rappelons également que le site officiel de Samsung vend le modèle à 1009 € également, avec 60€ de cashback et une reprise de votre ancien GSM pour 100€. Soit les même conditions que Mediamarkt.

Pour le reste, il faut voir l’e-commerce que vous préférez et à qui vous faites le plus confiance pour vous livrer votre nouveau smartphone. La disponibilité va aussi jouer : le Samsung S23 est très attendu et, s’il en vient à être en rupture de stock et que vous le voulez absolument dans les plus brefs délais, il faudra se rabattre sur les e-commerçants qui l’ont, peu importe le prix.

Quand sort le Samsung S23 ?

Présenté le 1er février, le Samsung Galaxy S23 sera disponible à partir du 17 février. En attendant la date de sortie, il est en précommande sur la plupart des magasins en ligne.

Le Samsung Galaxy S23

Le dernier smartphone Samsung promet des photos et vidéos extrêmement nettes, une exécution parfaite des applis et jeux 3D ainsi qu’un appareil compact, facile à manipuler (les dimensions sont de 146,3 x 70,9 x 7,6 mm pour 167 g pour le S23). En outre, Samsung a accordé une importance particulière à la durabilité de son téléphone, puisque les matériaux sont, pour certains, écoresponsables, puisqu’ils sont produits à partir d’aluminium, de verre et de plastique recyclés. Le terminal a deux logements pour cartes SIM et est compatible e-SIM.