Des baskets de running Nike, Mizuno, Saucony, Salomon... en promotion jusqu’à -40 % aujourd'hui sur i-run.be – Préparez votre saison de course !

Par exemple, les Nike Air sont à 65€ au lieu de leur prix habituel de 100€. Adaptées surtout au jogging de route ou sur chemin, elles offrent une belle stabilité et un bon amorti. Elles sont parfaites si vous êtes plutôt une coureuse ou un coureur du dimanche et que vous ne les emploierez qu’occasionnellement.

À l’inverse, la Nike ZoomX sera plus adaptée pour une utilisation intensive. Son prix de base (180€) pourrait en retenir certains et certaines. Mais elle est actuellement à -27 %, ce qui la rend plus accessible (130€).

Outre les promotions affichées sur le site, le code “FLASH1” vous apportera 10 % de réduction supplémentaires sur certains produits (jusqu'au 16 février).

Nous ne vous avons présenté que 4 modèles en soldes dans cet article, mais il y en a des dizaines sur le site de l’e-commerce : Adidas, Saucony, Asics, The North Face, La Sportiva… Toutes des grandes marques de chaussures sont à tout petits prix :

I-run.be est un e-commerce spécialisé dans le sport et, plus particulièrement, dans le running, le trail et la randonnée. Vous y trouverez des baskets, mais aussi des chaussures de marche et des tonnes d’accessoires !