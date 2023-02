Le jeu vidéo le plus attendu de l'année est là : où acheter ”Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard” le moins cher et le recevoir rapidement ?

Il est enfin là : le jeu qui ravit moldus et potterheads, qui enchante les joueurs de PS5 et de Xbox Series One, qui réconcilie gameuses et gameurs acharnés et fans de Poudlard intéressés ! ”Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard” est sorti aujourd'hui sur PlayStation 5 et Xbox Series One. Où l'acheter le moins cher ? Et quel e-commerce vous l'enverra le plus rapidement ?