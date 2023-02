Producteur et commerçant ; le leitmotiv des mousquetaires qui veulent offrir au consommateur le prix juste pour le mieux manger.

La guerre des prix plus féroce que jamais: l'arrivée d'Intermarché en Belgique va faire trembler Colruyt (COMPARATIF)

La récente acquisition des Carrefour sous pavillon Mestdagh par Intermarché a permis au groupe français d’accélérer son déploiement sur le territoire belge. C’est aussi une concurrence encore plus accrue pour les autres distributeurs. Car Intermarché est un géant en France et a développé un business model appuyé sur la double casquette de producteur et commerçant. Le groupe maîtrise donc tous les maillons de la chaîne, de la production à la vente, pour ses quelque...