ING vous offre jusqu’à 11 % de cashback sur vos achats sur Amazon

Un petit coup de pouce bienvenu pour les consommateurs en ces temps où l’inflation met à mal le pouvoir d’achat. “Les consommateurs sont à la recherche de solutions faciles pour faire des achats plus intelligents et maximiser les bonnes affaires partout où ils font du shopping”, indique la banque. “Les offres ING + deals peuvent les aider à commencer à économiser davantage. Chez ING, nous voulons offrir une expérience bancaire simple et transparente. Pour bénéficier de ce cashback, les clients d’ING Belgique doivent simplement se connecter à leur application bancaire ING et activer le programme ING + deals. Les clients accèdent à www.amazon.com.be directement au départ de leur app ING Banking pour y faire leurs achats et accumuler des cashback. Pour les remboursements aussi, la manœuvre est aisée car ils sont calculés et payés automatiquement sur le compte des clients d’ING.”

Pour l’heure, une cinquantaine de marques sont partenaires d’ING = Deals et offrent des réductions en ligne ou en magasin et quelque 400 000 clients d’ING Belgique bénéficient des ING + deals. Le cashback est valable sur les achats effectués chez les commerçants partenaires et réglés via un moyen de paiement ING.