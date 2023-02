Ce n’est pas encore Pâques… mais déjà Père Noël chez Leonidas : la promo que tout le monde s’arrache !

Dans la distribution, on le sait, il n’y a plus de saison. Alors que les vacances de Carnaval (enfin, le congé de détente) approchent seulement, chez Léonidas, on est déjà braqué sur Pâques. La saison traditionnelle des petits œufs en chocolat déposés par les Cloches pour les enfants mais dont les parents raffolent tout autant.