Comment bien choisir son caquelon à fondue ? Notre top 5 des meilleurs appareils à fondue !

Le caquelon à fondue Tefal : notre préféré, le meilleur rapport qualité/prix

Produit phare de la gamme Tefal, le Simply Invents est plébiscité. Vendu avec 8 piques et cinq ramequins, dans un design agréable, il permet de rassembler jusqu’à 8 convives. Il est pourvu d’un thermostat réglable et d’un revêtement antiadhésif, pour une grande facilité d’entretien. Polyvalent, il accueille tous les types de fondue, de la fondue au chocolat à la fondue au fromage fondu en passant par la fondue à l’huile. C'est, selon nous, le meilleur appareil à fondue de sa catégorie !

©Amazon

Ergonomique et pratique

Manipulable en toute sécurité

Convivial et esthétique

Excellent rapport qualité prix

Se lave au lave-vaisselle

L’appareil à fondue Caso, le plus professionnel

Doté d’une plaque à induction de 1000 W, le CASO Design FonDue dispose d’une qualité de chauffe à la fois puissante et homogène. Il est apte à réussir tous les types de fondues. Élaboré dans des matériaux très qualitatifs, il reste cependant étonnamment léger, bien que robuste. Il peut accueillir jusqu’à six personnes.

©Amazon

Puissant

Matériaux de qualité

Très esthétique

Léger mais solide

Parfait pour un usage familial avec 6 couverts

L’appareil à fondue familial Tristar, le plus fonctionnel

Situé dans une gamme de prix très avantageuse, le Tristar FO-1109 offre toutes les fonctionnalités attendues d’un bon appareil à fondues. Il permet un moment convivial pour 8 personnes, avec un large caquelon offrant de pouvoir y tremper tous les ingrédients de votre fondue préférée (savoyarde, chinoise, bourguignonne…). Le caquelon et l’essentiel des contenants sont en inox et passent au lave-vaisselle.

©Amazon

Grand caquelon pour 8 convives

Ramequins inox intégrés pour les sauces

Pieds antidérapants

Facile à nettoyer : passe au lave-vaisselle

Un tout petit prix surprenant pour un appareil de cette qualité.

Le service à fondue Livoo, le plus traditionnel

Pour tous ceux qui aiment avant tout tremper dans la tradition, et ne pas dépendre d’un branchement électrique, le Tradition MEN390 est un modèle qui coche toutes les cases. Simplicité, design, robustesse de matériaux nobles… Six personnes peuvent se régaler de tous types de fondues autour de ce caquelon authentique.

©Amazon

Poêlon en fonte émaillée épaisse pour une chaleur conservée de façon optimale

6 couverts

Système de chauffe à combustible pâte ou liquide

Support en fonte et plateau de bois pour un ensemble un peu lourd, mais robuste et particulièrement élégant.

L’appareil à raclette et fondue Livoo, le plus convivial

Pour ceux qui aiment les grandes assemblées et la polyvalence en termes de gourmandise, le Livoo DOC234 voit les choses en grand. Tout est possible pour un moment gourmand de A à Z : fondues, raclette, pierrade, et même crêpes. Toutes les parties de cuisson y compris le caquelon sont pourvues d’un revêtement antiadhésif, afin de faciliter l’entretien.

©Amazon

Hyperpolyvalent : fondue, raclette, crêpière et grill !

Parfait pour les familles nombreuses, les grandes tablées ou les buffets

Facile d’entretien

Quels critères pour choisir son appareil à fondue ?

Pour se repérer et choisir l’appareil à fondue de vos rêves, il est bon d’observer quelques critères :

Le type de matériel disponible : électrique ou à flamme ? Une fondue électrique a l’avantage d’avoir un thermostat et d’être plus sécurisante. Il y a en effet moins de risques de se brûler. Un caquelon avec brûleur est moins polyvalent, mais plus durable et sans branchement.

La robustesse du caquelon à fondue : privilégiez la fonte émaillée, l’acier inoxydable ou encore le cuivre.

Les dimensions : un grand caquelon n’est nécessaire que si vous recevez du monde. Au-delà de la taille, sachez qu’il vaut mieux privilégier un caquelon plus épais, qui conservera mieux la chaleur.

Les accessoires : plus qu’un caquelon, vous recherchez peut-être un véritable service à fondue . Certains modèles fournissent ramequins, fourchettes et autres, d’autres non.

La sécurité et l’ergonomie : guettez les parois froides et les pieds antidérapants, ce sont des gages de sécurité et de confort.

La palette de modèle et d’appareil est vraiment conséquente pour ce qui est des appareils à fondue, et ce n’est pas facile de s’y retrouver. Comme nous l’avons vu, rien ne vaut les valeurs sûres. Ainsi, bien que des marques telles que Livoo affichent une certaine spécialisation, il faut parfois mettre le prix pour avoir un appareil à la fois puissant, fonctionnel et design. Et bien sûr, pour éviter les accidents, il vaut mieux miser sur un appareil parfaitement sûr, comme ceux que nous vous avons proposé dans notre article. Et maintenant, à vos piques et vos fromages et bon appétit !