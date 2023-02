5 idées de cadeaux personnalisés pour la fête des grands-mères : connaissez-vous l’origine de cette fête ?

Une écharpe en cachemire

©Rue du Cachemire

Avec ce cadeau personnalisé, pas de doute, les mamies vont être contentes ! Ces écharpes en cachemire, de très grande qualité, sont entièrement personnalisables. On peut y faire broder le prénom de sa grand-mère, ses initiales ou un (très) court message et même définir la police d’écriture et la couleur du fil de la broderie. C’est un vrai cadeau fait main puisque c’est une brodeuse, basée à Paris, qui s’occupe de réaliser la broderie. De nombreux coloris d’écharpe sont disponibles, des plus classiques aux plus originaux, pour pouvoir choisir facilement celui qui correspond le mieux aux goûts de sa grand-mère. Un joli coffret est également prévu pour faire un petit écrin à votre cadeau personnalisé.

Une plaque Spotify personnalisée

©Amazon

Il y a forcément une chanson qui symbolise la relation entre une mamie et sa petite-fille ou son petit-fils. La fête des grands-mères est l’occasion parfaite pour concrétiser cela avec une plaque en verre acrylique totalement personnalisée. Pas d’inquiétude, cela reste très simple à réaliser. Il faut choisir une jolie photo avec sa grand-mère et la chanson en question. Il est possible d’ajouter un texte pour remercier votre bonne-maman sur ce cadeau original. Plusieurs formats sont disponibles. Dans tous les cas, le matériau utilisé assure une excellente robustesse à la plaque. Les grands-mères connectées pourront même flasher le code Spotify présent sur la plaque pour écouter leur musique préférée dès qu’elles le souhaitent.

Un cube photo

©Amazon

Cette troisième idée de cadeau va faire plaisir à toutes les mamies qui aiment admirer leurs petits-enfants. C’est un cube pivotant avec 6 faces pour afficher des photos ! Parfait pour voir et revoir de belles photos de famille. Le cadre photo est classique, mais ce cube pivotant est vraiment original car il peut contenir plusieurs photos et être déplacé facilement d’une pièce à une autre. Il fonctionne grâce à une pile et se met à pivoter après avoir actionné le bouton marche/arrêt. Tout le monde sait que les grands-mères sont attachées aux albums photos, ce cube est une version moins connue et beaucoup plus moderne.

Un album photo : le cadeau home made

©Amazon

L’album photo fait sans doute partie des idées-cadeaux les plus répandues au moment des fêtes. Mais celui-ci n’est pas comme les autres car il est DIY ! S’il est conseillé pour les couples à l’occasion de la Saint-Valentin, il peut tout à fait convenir pour la fête des mamies le 5 mars. Dans un premier temps, il faut choisir la dimension du livre puis la couleur de sa couverture. L’album est vendu avec un set de scrapbooking qui contient des stylos de différentes couleurs, des bandes de dentelle, des autocollants… Une belle activité de famille pour un album photo unique et home made. Grâce aux trois anneaux en acier inoxydable, votre mamie n’aura aucune difficulté à tourner les pages de son album et à le montrer à ses amies ! Les quatre coins sont recouverts de métal avec de beaux motifs pour éviter d’abîmer l’album au fil du temps et des manipulations.

Un bijou personnalisé

©Amazon

Souvent, les grands-mères aiment être coquettes et porter des bijoux. Cela est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bijou personnalisé. Celui-ci se compose d’une chaîne en acier inoxydable et d’un pendentif rond sur lequel il est possible de faire graver un prénom, une date, un message… Encore une fois, c’est un cadeau unique qui permet d’exprimer l’amour qu’une petite-fille ou qu’un petit-fils porte à sa grand-mère. Le bijou a été testé dermatologiquement et peut donc être porté sans risquer d’abîmer la peau parfois fragile des seniors. Après la personnalisation, cela donne un très beau bijou, présenté dans une jolie boîte. Les grands-mères seront forcément émues en ouvrant leur cadeau.

Plein d’idées pour faire plaisir à sa grand-mère !

Si la fête des grands-mères peut sembler faire écho à la fête des mères, puisque ce sont elles aussi des mamans, et reste purement et simplement officieuse, elle reste une occasion spéciale pour montrer à sa mamie qu’on l’aime et la couvrir de cadeaux. C’est aussi une façon de renforcer les liens entre les générations et de passer un bon moment avec sa bonne-maman. Pour changer des traditionnels cadeaux, les objets personnalisés sont tendances. Ce sont des objets uniques qui combleront les grands-mères belges le 5 mars.

Si vous préférez faire plus simple, les petites attentions et les bisous sont toujours appréciés par les grands-parents. Accompagnés d'un joli bouquet de fleurs de saison ou d'un gâteau / des biscuits faits maison par les petits enfants, ils seront un cadeau parfait.

Quelle est l’origine de la fête des grands-mères ?

À la différence de la fête des mères, la fête des grands-mères n’a aucun lien historique ou religieux. Elle a simplement été créée dans un but commercial, par la marque de café Grand’Mère pour célébrer les 20 ans de la célèbre marque et booster les ventes du café contenu dans les paquets rouges. Si la fête des grands-mères a vu le jour en 1987, il a fallu attendre 2008 pour voir apparaître la fête des grands-pères. C’est Franck Izquierdo, un auteur français spécialisé dans les livres jeunesse qui en a eu l’idée car il ne trouvait pas d’occasion précise dans l’année pour rendre hommage à ses grands-pères. Malgré tout, cette fête n’est pas encore entrée dans les habitudes et reste surtout célébrée en France. En Belgique, elle se tiendra le 16 novembre 2023.