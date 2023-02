Delhaize veut ouvrir 50 magasins sans personnel en 2023

Il y a tout juste un an, Delhaize et Selecta ouvraient le premier Shop&Go sans personnel. Un modèle qui répond à une nouvelle organisation du travail mêlant présentiel et télétravail. Ces magasins de convenance répondent ainsi à la nouvelle façon des entreprises d'organiser la restauration pour leurs travailleurs. Ils peuvent être ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et n’acceptent que les paiements digitaux, pour des raisons de commodité et de sécurité. Ces magasins sont modulables, c’est-à-dire qu’ils s’adaptent à la taille de l'entreprise, et offrent aux collaborateurs un large choix de produits savoureux et frais pour tous les moments de la journée.