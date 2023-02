Une gamme qui s’élargit sans cesse et enregistre une croissance des ventes de 10 % dans la grande distribution.

Pratiques, pas chères et en plein boum: les boxes repas, une solution pour manger plus sainement

Pratiques, les boxes repas que l’on trouve dans la grande distribution séduisent de plus en plus les consommateurs. “Les boxes à cuisiner ont un double avantage : elles sont faciles à acheter car tout est regroupé et les explications précises facilitent la cuisine. Chaque box contient les ingrédients frais de base pour réaliser un repas. En...