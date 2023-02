Troisgros passe la main

Le chef étoilé Michel Troisgros, qui se prépare à fêter ses 65 ans, a décidé de se retirer des cuisines de sa célèbre table d'Ouches, dans la Loire pour laisser son tablier à son fils aîné César, 37 ans, la quatrième génération. "Le mouvement est enclenché depuis plusieurs années, mais le moment est venu pour lui d'avoir le champ libre, de le laisser s'épanouir et de faire savoir qu'il est le seul maître à bord en cuisine", a expliqué le patron de l'établissement triplement étoilé depuis 1968. "C'est lui désormais le chef de cuisine […] moi je me glisse derrière", a dit celui qui passe ainsi le flambeau à la quatrième génération Troisgros même s'il continue à diriger avec son épouse Marie-Pierre le groupe familial comptant plusieurs établissements et près d'une centaine d'employés.