Notre top 10 des meilleurs cadeaux pour les mamies à l’occasion de la fête des grands-mères !

Notre top 3 des meilleurs cadeaux Amazon pour grand-mère

Un livre pour la faire parler d’elle

©Amazon

Votre grand-mère a sûrement beaucoup de choses à raconter à ses petits-enfants, avec ce livre elle pourra le faire. C’est un classique des cadeaux personnalisés. Votre mamie remplit son album avec des souvenirs et il devient ainsi le roman de sa vie.

Un diffuseur d’huiles essentielles

©Amazon

Le cadeau idéal pour une grand-mère adepte de la sérénité, ce diffuseur d’huiles essentielles est le cadeau original qu’il lui faut car il remplit également d’autres fonctions : purificateur air, humidificateur et veilleuse. Il a l’avantage de se contrôler facilement grâce à une télécommande. Place à la détente pour vos grands-parents !

Un coussin de massage

©Amazon

Parce que passé un certain âge, les douleurs musculaires se font ressentir, cet oreiller de massage cervical convient aussi bien aux grands-mères qu’aux grands-pères. Il soulage toutes les tensions au niveau du cou et réduit ainsi la pression sur les vertèbres cervicales.

7 autres idées de cadeaux pour fêter votre mamie

Une bougie parfumée

Si vous souhaitez dire à votre mamie que vous l’aimez d’une façon originale, cette bougie parfumée, au message “je t’aime”, est idéale. À base de cire végétale, elle délivre un agréable parfum et fera un bel objet de décoration.

Une imprimante pour téléphone

©Amazon

Pour une grand-maman accro à son téléphone, cette imprimante photo portable est l’accessoire qui lui permettra d’avoir en quelques secondes les photos prises avec son téléphone. Une façon de lui rappeler les clichés argentiques. Compatible avec les appareils iOS et Android, cette imprimante offre même la possibilité de jouer avec les filtres et d’ajouter des bordures. Pourquoi ne pas profiter de la fête des grands-mères le 5 mars pour imprimer la première photo ? Si c’est le cas, n’oubliez pas d’y joindre le papier photo !

Un mug personnalisable

Parmi les incontournables des cadeaux personnalisés, le mug occupe sans doute la première place. Pour la fête des mamies, offrez un mug totalement personnalisé avec des photos de famille avec grand-papa et grand-maman réunis, les petits-enfants, les enfants… Vous pouvez mettre jusqu’à 10 photos. Le plus difficile sera peut-être de les choisir ! Le mug passe au lave-vaisselle et peut accueillir toutes les boissons chaudes.

Un bijou pour représenter la famille

©Amazon

Un cadeau personnalisé pour que votre grand-mère puisse porter partout ses petits-enfants avec elle ! Fabriqué en argent sterling 925, il a une signification forte et témoigne de l’amour des petits-enfants envers leur mamie. Livré dans une belle boîte cadeau, ce bijou ne contient pas de nickel ou de plomb, votre grand-mère ne risque donc pas de faire une allergie et pourra le porter dès qu’elle le souhaite.

Un Bongo pour une bulle de bien-être

Quoi de mieux pour faire plaisir à une mamie qu’un cadeau pour prendre soin d’elle ? Avec ce coffret cadeau, vous permettez à votre grand-mère de profiter d’un moment de détente, d’un gommage du corps, d’une séance au hammam… Comme ce coffret est valable 3 ans et 3 mois à compter de la date d’achat, votre grand-mère aura le temps de l’utiliser. Et si votre grand-mère veut en profiter à deux, elle peut choisir une activité avec son ou sa partenaire, une amie ou l’un de ses petits-enfants. Les boxs Bongo ne s'achètent pas sur Amazon, mais sont livrées en 24h par Bongo... Et si vous êtes vraiment en retard, vous pouvez même offrir une version virtuelle, dont vous pouvez imprimer vous-même les possibilités !

Un porte-clé en bois

Pour les petits budgets, ce porte-clé est un cadeau rempli d’émotion qui fera chavirer le cœur de votre mamie le 5 mars. Elle pourra l’accrocher à ses clés et aura ainsi toujours une pensée pour ses petits-enfants. Comme c’est un porte-clé en bois, vous faites le choix d’un objet écologique pour montrer à votre grand-mère que vous l’aimez et qu’elle a une place chère dans votre cœur.

Une boîte à bijoux

©Amazon

Si votre grand-mère est coquette et que vous souhaitez lui offrir un cadeau utile, optez pour cette boîte à bijoux. Composée de 6 niveaux bien séparés, votre mamie pourra y ranger ses bagues, colliers, boucles d’oreilles et bracelets sans risquer de les emmêler ou de les perdre. Une idée cadeau super pratique !

Les origines de la fête des grands-mères

Cette fête, qui est aujourd’hui célébrée partout dans le monde, a une origine française. C’est dans les années 1980 que la marque de café Café Grand’Mère veut faire un évènement commercial avec la fête des grands-mères. Il s’agit donc d’une fête officieuse qui n’empêche pas d’offrir des cadeaux pour faire plaisir à sa mamie adorée. Sans oublier la fête des grands-pères qui aura lieu le 16 novembre 2023 en Belgique, parce qu’il faut aussi faire plaisir à Papi avec un cadeau original.

Plein de bonnes idées cadeaux pour faire plaisir à mamie

Les grands-parents sont des personnes très importantes de la vie de chacun. Il est donc normal de les célébrer comme il se doit et de leur faire plaisir lors de leurs fêtes respectives. Vous avez désormais plusieurs idées de cadeaux à offrir à votre grand-mère le 5 mars : elles sont évidemment aussi valables pour les grands-pères, dont la fête se déroule plus tard dans l’année.