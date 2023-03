Kiabi cherche ses nouveaux mannequins : et si c’était vous ?

Le shooting photo de la nouvelle campagne Kiabi est prévu pour début juin 2023, dans une ville européenne encore indéterminée. Dans chaque pays participant, Kiabi sélectionnera un enfant et un adulte.

Vous pouvez participer au casting et/ou voter pour les photos participantes via www.kiabi.be/fr/casting. “Les règles du jeu sont simples et totalement en phase avec la culture de la diversité de Kiabi : tout le monde peut participer, quel que soit son âge, son physique ou autre. Il suffit d’envoyer deux photos, l’une en position portrait et l’autre de profil. Vous pouvez facilement les télécharger depuis votre smartphone ou votre ordinateur. Vous changez d’avis après coup ? Vous pouvez supprimer vos photos de la galerie à tout moment.”

”En tant que marque de mode contemporaine et abordable, nous voulons être là pour tout le monde, en en faisant toujours plus pour les familles. C’est ce que nous souhaitons également faire transparaître dans notre campagne. C’est pourquoi nous proposons à tous nos clients de devenir les modèles de notre marque. Ce sentiment de proximité familiale nous caractérise complètement. Et pour le reste, les participants peuvent s’en donner à cœur joie et jouer avec différents looks ! En plus d’une place pour la séance photo début juin, il y a également des chèques-cadeaux de 30 euros à gagner. Une motivation supplémentaire, non ? (rires)”, explique Doriane Magnus, Responsable Marketing chez Kiabi Belgique.