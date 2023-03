Pourquoi le célèbre logo Toblerone va-t-il disparaître

Or, Mondelez délocalisera une partie de la production en juillet vers Bratislava, en Slovaquie. Cela signifie que le géant agroalimentaire ne pourra plus utiliser le Mont Cervin. La légende "de Suisse" disparaîtra également. L'emballage sera désormais affublé du logo d'une montagne "plus moderne et épurée", selon un porte-parole de Mondelez.