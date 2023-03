Nouvelle obligation pour les bouteilles de vin: voici ce qu'elles devront bientôt afficher

À lire aussi

En ce qui concerne la valeur nutritionnelle, elle s’affichera sous la forme du symbole "E" (pour énergie) et s’exprimera en kilojoules ou en kilocalories pour 100 ml. On ne sait pas encore comment cette valeur sera calculée, mais trois options sont sur la table. Soit le calcul par des coefficients de conversion en partant de la teneur en alcool et en sucres d’un vin (option poussée par l’Union des œnologues de France et Unilabo), soit l’utilisation de données acceptées par le secteur ou encore une analyse en laboratoire pour tous les paramètres.

Quant aux ingrédients, la liste devra comprendre leur totalité, dont les additifs, dans l'ordre décroissant de leur présence dans la fabrication du vin pour tous ceux qui sont présents dans la bouteille à hauteur de 2 % au minimum de la composition. On entend par ingrédient "toute substance ou tout produit y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d'un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée". Actuellement, selon le règlement 2019/934, les additifs, au nombre de 23, sont les régulateurs d'acidité (acide tartrique, malique, lactique…), les conservateurs et antioxydants (dioxyde de soufre, bisulfite de potassium, acide ascorbique…), les agents stabilisateurs (acide citrique, gomme arabique…), les gaz et gaz d'emballage (argon, azote, dioxyde de carbone), la résine de pin d'Alep et le caramel.